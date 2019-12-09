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Son Dakika Dünya Rusya'dan Ukraynalı ayrılıkçılara 125 bin pasaport - Son Dakika Dünya

Rusya'dan Ukraynalı ayrılıkçılara 125 bin pasaport

6 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukraynalı ayrılıkçılara pasaport verilmesini kolaylaştıran prosedüre geçen nisan ayında onay vermişti.

Rusya'dan Ukraynalı ayrılıkçılara 125 bin pasaport, System.String[]

Ukrayna'da devam eden krize çözüm bulmak için 'Normandiya Dörtlüsü' olarak adlandırılan Fransa, Almanya, Rusya ve Ukrayna liderleri, Paris'te bir araya gelirken Moskova'dan ilginç bir duyuru yapıldı. Rusya İçişleri Bakanlığı, Ukrayna'da ayrılıkçıların kontrolünde bulunan bölgede yaşayan 125 bin kişiye pasaport verildiğini açıkladı.


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukraynalı ayrılıkçılara pasaport verilmesini kolaylaştıran prosedüre geçen nisan ayında onay verdi. İçişleri Bakanlığı, bu adımın ardından Rus taraftarı ayrılıkçıların yaşadığı Ukrayna'nın doğusundan 160 bin pasaport başvurusu yapıldığını açıkladı. Bakanlık, bu başvurulardan 125 binin olumlu karşılanarak pasaport temin edildiğini açıkladı.

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Vladimir Putin, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 08:29 
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