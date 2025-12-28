Rusya, Ukrayna'da 2 şehri ele geçirdi - Son Dakika
Dünya

Rusya, Ukrayna'da 2 şehri ele geçirdi

28.12.2025 10:01
Rusya ordusu, Ukrayna'nın Dimitrov ve Gulyaypole şehirlerini ele geçirdi. Rus askerlere minnettar olduğunu söyleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin "Dimitrov'un ele geçirilmesi, Donetsk Halk Cumhuriyetinin tamamıyla kurtarılmasına yönelik ciddi adım. Gulyaypole ise Zaporijya bölgesinin ikinci büyük şehridir. Bu kentin kurtarılması, Zaporijya'da birliklerimizin ilerleyişi için imkan sağlıyor" dedi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ortak Askeri Grubu'nun yönetim merkezini ziyaret ettiği bildirildi.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Merkez Askeri Grubu Komutanı Valeriy Solodçuk ve Doğu Askeri Grubu Komutanı Andrey Ivanayev'in, Putin'e Ukrayna'da cephedeki durum hakkında bilgi verdiği belirtilen açıklamada, "Putin, Donetsk Halk Cumhuriyetinin Dimitrov, Zaporijya bölgesinde de Gulyaypole kentlerinin kurtarıldığı konusunda bilgilendirildi" denildi.

"BİRLİKLERİMİZİN İLERLEYİŞİ SÜRÜYOR"

Askeri yetkililerle yaptığı toplantıda, Rus askerlere minnettar olduğunu söyleyen Putin, "Dimitrov'un ele geçirilmesi, Donetsk Halk Cumhuriyetinin tamamıyla kurtarılmasına yönelik ciddi adım. Gulyaypole ise Zaporijya bölgesinin ikinci büyük şehridir. Bu kentin kurtarılması, Zaporijya'da birliklerimizin ilerleyişi için imkan sağlıyor" ifadelerini kullandı.

PUTİN'DEN KIEV YÖNETİMİNE REST

Kiev yönetiminin çatışmayı barışçıl şekilde çözmek için acele etmediğini kaydeden Putin, "Eğer Kiev yönetimi meseleyi barışçıl yollarla çözmeye yanaşmazsa, karşı karşıya olduğumuz tüm sorunları silah kullanarak özel askeri operasyonla çözeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

