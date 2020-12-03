Rusya'nın Sputnik V aşısı tartışmalarla gönüllülere uygulanıyor - Son Dakika

Rusya'nın Sputnik V aşısı tartışmalarla gönüllülere uygulanıyor

03.12.2020 13:52
Rusya'nın Sputnik V aşısı tartışmalarla gönüllülere uygulanıyor, System.String[]

Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısı hakkında soru işaretleri devam ederken, aşının gönüllülere uygulanmasına devam ediliyor.

Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısı hakkında soru işaretleri devam ederken, aşının gönüllülere uygulanmasına devam ediliyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınından sonra ülkeler salgına karşı aşı yarışına girdi. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu tarafından Rusya'da Sputnik V aşısı geliştirilirken, Rusya Sağlık Bakanlığı 11 Ağustos'ta aşıyı tescil etmiş ve Sputnik V aşısı dünyada tescil edilen ilk korona virüs aşısı olarak kayıtlara geçmişti. Sputnik V aşısı, klinik denemelerinin üçüncü fazında 40 bin gönüllüye uygulanıyor. Bununla birlikte ülkede aşının etkinliği ile ilgili yapılan araştırmalar kamuoyuna duyurulurken Rusya aşının etkinlik oranını yüzde 92 olarak açıklayarak aşının güvenilirliği konusunda dünya kamuoyunu ikna etmeye çalışıyor.

İKİNCİ AŞININ KLİNİK DENEYLERİ SÜRÜYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin katıldığı Birleşmiş Milletler (BM) toplantısından Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) toplantısına kadar bütün platformlarda aşıyı tavsiye ederken Rusya'nın geliştirdiği ikinci aşı olan EpiVacCorona'nın klinik deneyleri de devam ediyor. Putin ayrıca Rusya tarafından üçüncü bir aşının da geliştirilmeye devam ettiğini de bütün toplantılarında kamuoyuna duyuruyor.

BAZI ÜLKELER RUS AŞISINI TEST ETMEYE DEVAM EDİYOR

Rusya geliştirdiği korona virüs aşısının seri üretimine devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üretilen aşıların önümüzdeki hafta halka uygulanması talimatını verdi. Rusya'nın pazarlamaya çalıştığı aşıyı Macaristan, Belarus, Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan, Brezilya, Meksika ve Filipinler gönüllüler üzerinde denemeye devam ediyor. Filipinler'in, Rus aşısını satın alarak 60 milyon vatandaşını aşılatmak için 1 buçuk milyar dolarlık bir bütçe ayırdığı öğrenildi.

RUS AŞISI HİNDİSTAN'A GÖNDERİLDİ

Rus aşısı Hindistan'a geçtiğimiz hafta gönderilirken, Hindistan'da gönüllülere uygulanıyor. Şu ana kadar hiçbir ülke Rusya ile aşı alımı konusunda resmi anlaşma yapmazken, bu anlaşmaların denemelerden sonra yapılması bekleniyor.

Öte yandan, Brezilya'da Oxford Üniversitesinin korona virüs aşı denemelerinde gönüllü olan 28 yaşındaki doktorun ölmesinin ardından ülkedeki Rusya'dan alınan aşılar da dahil tüm aşı denemeleri bir süre durduruldu. Ardından Brezilya yaşanan ölüm olayının aşı ile bağlantısının bulunmadığını açıklayarak, yine aşı denemelerine devam etme kararı aldı.

RUSYA'DA AŞI OLAN 20 KİŞİ YİNE COVİD-19'A YAKALANDI

Hem Rus halkı hem de başka ülkeler Rus aşısının güvenilirliği konusunda endişelenirken, aşı ile ilgili şok bir haber geldi. Moskova Devlet Tıp Üniversitesi Sechenov'da Enstitü Direktörü Vadim Tarasov Rusya'da Sputnik V aşısının testlerinde aşının birinci dozunu alan 20 kişinin enfekte olduğunu duyurdu. Aşının tam olarak bağışıklığa etki etmeden virüsün insana nüfuz edebileceğini de ifade eden Tasov, "Bu kişilerin aşılandıktan sonra Covid olduklarını söylemek doğru değil. Aşılandıysanız ve birinci ile ikinci doz arasında hastalandıysanız, bu aşının henüz bağışıklık yanıtı geliştirmemiş olmasından kaynaklı" diyerek uygulanan aşının 42 günde insanda bağışıklık geliştirebileceğini söyledi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Rusya'nın Sputnik V aşısı tartışmalarla gönüllülere uygulanıyor

Vladimir Putin, Koronavirüs, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya'nın Sputnik V aşısı tartışmalarla gönüllülere uygulanıyor - Son Dakika


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