Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Kayseri'de gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, Kayseri'de basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kaya, bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin 10 gündür orman yangınlarıyla mücadele ettiğini anımsatarak, bu tür doğal afetlerde de iktidarlardan beklenen ilk tedbirin afet öncesi hazırlıklar olduğunu söyledi.

Orman Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yaklaşık bir ay önce orman yangını riski olan bölgelerin tek tek işaretlendiğini aktaran Kaya, buna rağmen önlem alınmadığını öne sürdü.

Anayasaya göre ormanların imara açılamayacağını dile getiren Kaya, şöyle devam etti:

"Ama her lüks otelin mutlaka bir kaçak inşaat şeklinde yükseldiğini, siyasi otoritenin de buna göz yumduğunu, birçok turizm tesisinin ruhsata aykırı genişleyerek ve kısmen orman alanlarını tahrip ederek yapıldığını, 30 yıl önceki hava fotoğraflarını karşılaştıran vicdan sahibi herkes, ormanlık alanların ne şeklide betonlaştırıldığını çok net bir şekilde görebilir. Biz yeni kurulmuş bir devlet değiliz, kadim bir devlet geleneğine sahip olan milletiz. Birçok iktidar gidip geldi, bu iktidar da gelip gidecektir. Biz devlet konusunda her zaman hassasız, her zaman devletin onuru, gururu bizim de onurumuz, gururumuzdur. Buna halel getirecek hiçbir açıklamanın ne tarafı oluruz ne de böyle bir açıklama yapan kişilerin yanında oluruz. Yalnız iktidarlar da yanlış yaptıkları işlerde eleştirilebilmenin en tabi hakkımız olduğunu kabul etmelidir."

Kaya, partilerinin iktidar olması halinde vatandaşın mutfak yangınını söndürecek tedbirleri hızla alacaklarını ifade ederek, kamu kaynaklarının israfının önüne geçeceklerini, Türkiye'nin üretim ekonomisine dönmesini sağlayacaklarını anlattı.

Kaya, bir gazetecinin " Millet İttifakı'nda yer alıp almayacaklarını" sorması üzerine, şunları söyledi:

"Saadet Partisi Millet İttifakı'na katılan bir parti değil, bu ittifakı kuran bir partidir. İttifaklar seçim zamanı ortaya çıkar. Elbette ülkede bir iktidar var, bir de muhalefet var. Biz de muhalefet bloğunda olduğumuz için adı bugün Millet İttifakı olur, yarın başka bir ittifak olur. İttifaklar seçim zamanı tekrar kurulur. İttifaklar ne şekilde şekillenir ancak seçim zamanı belli olacak bir şey. Millet İttifakı'nın bir kurucusu olarak bu ittifaktan utanacak, çekinecek ya da kısık sesle söyleyecek bir durumda değiliz ama Millet İttifakı seçim zamanı kuruldu, önümüzdeki dönemde bunlara bakarız."

İl Başkanı Baki Coşkun da Saadet Partisi'nin "geçim ittifakı" olarak çalışmalarına başladığını, bu kapsamda il ve ilçelerde toplumun tüm kesimleriyle bir araya geldiklerini, vatandaşın sorun ve taleplerini dinlediklerini kaydetti.