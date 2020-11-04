Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması

04.11.2020 14:09
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Bir plan ve program yapılmadan, ciddi ve yeterli kaynaklar ayrılmadan depremlere karşı hazırlıklı olmamız mümkün değil." dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Bir plan ve program yapılmadan, ciddi ve yeterli kaynaklar ayrılmadan depremlere karşı hazırlıklı olmamız mümkün değil." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İzmir'deki depremin kendilerini derin bir şekilde yaraladığını söyleyen Karamollaoğlu, insanların depremden ziyade ihmal ve sorumsuzluk nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

Betonlaşma, çarpık kentleşme ve denetimsizliğin en büyük problem olduğunun altını çizen Karamollaoğlu, başta iktidar olmak üzere herkesin sorunlardan şikayetçi olduğunu ancak kimsenin sorunu çözmediğini savunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rant merkezli bir zihniyetten çıkılmadıkça Türkiye'mizin bu tür problemlerinin çözülmesi mümkün değil. Felaket gelmeden bir tedbir almak icap eder. Elazığ depremi sonrası uyarılarımız dikkate alınsaydı, bugün biraz daha farklı bir manzarayla karşı karşıya kalabilirdik. Bu sorun hemen çözülürdü demiyorum. Ancak ana hatlarıyla çözülebilirdi. Bizim laftan çok icraata, düşünmeye, tedbir almaya ve böyle felaketlere hazırlanmaya ihtiyacımız var. Bir plan ve program yapılmadan, ciddi ve yeterli kaynaklar ayrılmadan depremlere karşı hazırlıklı olmamız mümkün değil."

Karamollaoğlu, başka ülkelerde 6 ve üzeri büyüklükte depremler olmasına rağmen can kaybının çok az olduğunu, Türkiye'deki depremlerde ise daha fazla insanın öldüğünü ifade etti.

Türkiye'de kırılmakta olan birçok fay hattının bulunduğuna dikkati çeken Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Deprem noktasında yetiştirdiğimiz çok kıymetli ilim adamlarımız var. Bunların uyarıları da ortada. Lakin, bu uzmanlar sadece bu dönemlerde televizyonlarda arzıendam edebiliyorlar. Ancak sözlerine kimse itibar etmiyor. Deprem olduğunda sesleri duyuluyor. Ama deprem bittiğinde sesleri kesiliyor. Esas olan, kriz anında değil, krizden sonra da işin ehli olan insanlara önem vermek ve onların önerilerini dikkate almaktır."

Uzmanların olası bir büyük İstanbul depremi uyarısında bulunduğunu hatırlatan Karamollaoğlu, "İstanbul'da meydana gelecek büyük bir deprem, çok yıkıcı olacak ve altından nasıl kalkılacağı da hesap edilemiyor. Bu konuda ciddi bir adımın atılıp atılmadığı da belli değil." diye konuştu.

İzmir'deki deprem sonrası gördüğü yardımlaşma ve dayanışma görüntülerinin kendini çok memnun ettiğini vurgulayan Karamollaoğlu, "Türkiye'nin birçok bölgesinde yardım konvoyları düzenlendi, yardım malzemeleri gönderildi. Aziz ve necip milletimiz, herhangi bir ayrım yapmaksızın böyle acı karşısında kenetlenmeyi başararak örnek bir tavır sergilemiştir. Bundan dolayı müteşekkirim. Birkaç kendi bilmez ve hadsiz insanın oluşturmaya çalıştığı havaya kimse itibar etmemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'da başta Fransa olmak üzere İslamofobi'nin arttığını dile getiren Karamollaoğlu, Avrupa'da yaşayan insanları duyarlı olmaya davet etti.

ABD seçimleri

Karamollaoğlu, ABD seçimlere ilişkin, şunları kaydetti:

"Amerika'da derin devlet denen bir yapılanma var. Pentagon'da etkili, CIA'da etkili, başka kurumlar da etkili. Esas olan bu müesseselerin tavrıdır. Biden'ın Türkiye'ye karşı hoşa gitmeyen ifadeleri vardı. Trump, sanki o kadar değilmiş gibi gözüküyor. Yani ikisi arasında Türkiye'ye karşı çok da ciddi bir fark olacağını düşünmüyorum. İkisi de Ortadoğu'da büyük İsrail'in projesinin hayata geçmesini gaye edinmişlerdir."

Saadet Partisi, kaynaklar, Türkiye, Deprem, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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