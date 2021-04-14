Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! İşte haftalık vaka sayısında en çok artış gösteren 5 il - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! İşte haftalık vaka sayısında en çok artış gösteren 5 il

14.04.2021 15:37
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! İşte haftalık vaka sayısında en çok artış gösteren 5 il, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısında en çok artışın Kırklareli, Çanakkale, Bayburt, İstanbul ve Tekirdağ'da olduğunu açıkladı. En çok azalış ise Samsun ve Ardahan illerinde gerçekleşti.

Dün günlük vaka sayısının 60 bine yaklaşması ve salgının kontrol altına alınmasının zorlaşması üzerine yeni tedbirler alındı. Ramazan'da kısmi kapanma dönemi ile birlikte sokağa çıkma kısıtlamasından restoranların servis şeklinde kadar birçok noktada düzenlemeye gidildi.

EN ÇOK VAKA ARTIŞI GÖRÜLEN 5 İL

Kötü gidişatı işaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından bir paylaştım yaptı. Koca'nın tweetinde iki grafik ve şu ifadeler yer aldı: "100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısında en çok artış Kırklareli, Çanakkale, Bayburt, İstanbul ve Tekirdağ'da oldu.

Sağlık Bakanı Koca, haftalık vaka sayısında en çok artış gösteren 5 ili paylaştı

AZALIŞ GÖSTEREN İLLER: SAMSUN VE ARDAHAN

Samsun ve Ardahan'da ise azalış gerçekleşti. Yeni kararlara tam uyumla vaka sayılarını azaltmak elimizde."

Sağlık Bakanı Koca, haftalık vaka sayısında en çok artış gösteren 5 ili paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! İşte haftalık vaka sayısında en çok artış gösteren 5 il

Fahrettin Koca, Tekirdağ, Ardahan, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! İşte haftalık vaka sayısında en çok artış gösteren 5 il - Son Dakika


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