Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! İşte haftalık vaka sayısında en çok artış gösteren 5 il - Son Dakika

Dün günlük vaka sayısının 60 bine yaklaşması ve salgının kontrol altına alınmasının zorlaşması üzerine yeni tedbirler alındı. Ramazan'da kısmi kapanma dönemi ile birlikte sokağa çıkma kısıtlamasından restoranların servis şeklinde kadar birçok noktada düzenlemeye gidildi.

EN ÇOK VAKA ARTIŞI GÖRÜLEN 5 İL

Kötü gidişatı işaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından bir paylaştım yaptı. Koca'nın tweetinde iki grafik ve şu ifadeler yer aldı: "100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısında en çok artış Kırklareli, Çanakkale, Bayburt, İstanbul ve Tekirdağ'da oldu.

AZALIŞ GÖSTEREN İLLER: SAMSUN VE ARDAHAN

Samsun ve Ardahan'da ise azalış gerçekleşti. Yeni kararlara tam uyumla vaka sayılarını azaltmak elimizde."