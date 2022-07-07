Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya Doktor Ekrem Karakaya'nın cenazesinde tepki - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya Doktor Ekrem Karakaya'nın cenazesinde tepki

07.07.2022 15:17

Konya Şehir Hastanesi'nde görev başındayken öldürülen Doktor Ekrem Karakaya'nın cenaze törenine katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Karakaya'nın doktor arkadaşlarından bazılarının protestolarına maruz kaldı. Bakan Koca'yı istifaya davet eden vatandaşların görüntüleri sosyal medyada büyük ses getirirken tören sırasında konuşan ağabey Mehmet Murat Karakaya, itidal çağrısı yaptı.

Konya Şehir Hastanesi'nde görevli Kardiyoloji uzmanı doktor Ekrem Karakaya dün akşam saatlerinde şehirdeki başka bir hastanede görev yapan güvenlik görevlisi Hacı Mehmet Akçay tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Doktor Ekrem Karakaya'nın cenazesine katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vatandaşlar tarafından protesto edildi

MEMLEKETİ DEVELİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Bugün memleketi Kayseri'nin Develi ilçesinde toprağa verilen Karakaya'nın cenaze törenine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, doktorlar ve vatandaşlar katıldı.

Doktor Ekrem Karakaya'nın cenazesine katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vatandaşlar tarafından protesto edildi

VATANDAŞLARDAN SAĞLIK BAKANI KOCA'YA SERT TEPKİ

Doktor Ekrem Karakaya'yı son yolculuğuna uğurlamak için törene katılan vatandaşlar geniş bir koruma ordusuyla alana giriş yapan Bakan Koca'yı karşılarında görünce çok sert tepki gösterip protestoda bulundu.

Doktor Ekrem Karakaya'nın cenazesine katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vatandaşlar tarafından protesto edildi

İSTİFA ÇAĞRISINDA BULUNDULAR

Karakaya'nın doktor arkadaşlarından bazılarının ise Bakan Koca'ya istifa çağrısı yaptığı anlar kameralara da saniye saniye yansıdı.

Doktor Ekrem Karakaya'nın cenazesine katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vatandaşlar tarafından protesto edildi

"KARDEŞİM SADECE KARDİYOLOG DEĞİL, HERKESLE YAKINDAN İLGİLENEN BİRİYDİ"

Tören sırasında konuşan ağabey Mehmet Murat Karakaya, kardeşinin sadece kardiyolog olmadığını, rahatsızlığı bulunan herkesle yakından ilgilendiğini dile getirdi. İlçedeki tüm hastaların kardeşine başvurduğunu anlatan Karakaya, şunları kaydetti; "Simam biraz kardeşime benzediği için ilçede gezerken insanlar ayağa kalkardı. Yaklaşınca, 'Lütfen oturun, ben Ekrem değilim.' derdim. Dün belki de Ekrem'in saldırıya uğradığı saatlerdi, bir ağabey balkondan seslendi, 'Anjio oldum, haberin var mı hocam?' dedi. Ben de kesin beni Ekrem zannetti dedim, 'ben Ekrem değilim, geçmiş olsun.' dedim. Ekrem Kayseri'de, Develi'de, Karabük'te, Konya'da böyle tanınıyordu. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin, cennetiyle müşerref eylesin.

"CUMHURBAŞKANIMIZLA KONUŞTUK, GEREKLİ ÖNLEMLER ALINACAK İNŞALLAH"

Tıp camiasını anlıyorum, doktor kardeşlerimiz, Sağlık Bakanımız burada, biraz önce Cumhurbaşkanımızla konuştuk. Gerekli önlemler alınacak inşallah. Sizin hassasiyetinizi anlıyoruz. Sadece bir şey istirham ediyorum, burası cenaze ortamı. Tüm dostlardan, doktor arkadaşlardan, Develi halkından ve misafirlerden Ekrem kardeşimizi rahmeti rahmana uğurlarken tekbirlerle uğurlayalım. Geldiniz, Allah razı olsun, lütfen Ekrem'i bu şekilde yolculuğuna uğurlayalım."

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Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya Doktor Ekrem Karakaya'nın cenazesinde tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya Doktor Ekrem Karakaya'nın cenazesinde tepki - Son Dakika
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