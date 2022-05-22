Sağlık Bakanlığı maymun çiçeği virüsü hakkında açıklama yaptı: Ülkemizde bugüne kadar herhangi bir vaka görülmemiştir - Son Dakika
Üye Girişi

Sağlık Bakanlığı maymun çiçeği virüsü hakkında açıklama yaptı: Ülkemizde bugüne kadar herhangi bir vaka görülmemiştir

22.05.2022 11:32

Dünyada birçok ülkede maymun çiçeği virüsünün görülmesi sonrası endişe arttı. Virüsün Türkiye'de de görüldüğü iddiası üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Bakanlığın açıklamasında, "Ülkemizde bugüne kadar herhangi bir vaka görülmemiştir" denildi.

Avrupa'da İngiltere başta olmak üzere çok sayıda ülkede maymun çiçeği virüsü görülmesi, panik yarattı. Korona salgınından sonra yeni bir salgına karşı önlem almak isteyen yetkililer çalışmalarını hızlandırırken, dün maymun çiçeği virüsünün Türkiye'de de görüldüğü iddia edildi.

BAKANLIK'TAN YALANLAMA GELDİ

Sağlık Bakanlığı, toplumda korku yaratan bu iddiaya ilişkin yalanlamada bulundu. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Ülkemizde bugüne kadar maymun çiçeği vakası görülmemiştir" ifadelerine yer verildi.

ABD'DE DE İLK VAKA TESPİT EDİLDİ

Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk maymun çiçeği vakası dün görüldü. New York Sağlık Departmanınca yapılan açıklamada, eyalet sınırları içerisinde ilk defa bir kişide maymun çiçeği virüsüne rastlandığı, hastayla temas halinde olabilecek kişilere ulaşılmaya çalışıldığı ifade edildi. Yetkililer tarafından yapılan ayrı bir duyuruda ise söz konusu kişinin izole edildiği ve tedavisine başlandığı belirtildi.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR, NASIL BULAŞIR?

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor. Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken Batı Afrika türünün ise her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

New York alarmda! İlk maymun çiçeği vakası görüldü
YORUMLAR
500
Dünyayı tedirgin eden maymun çiçeği virüsü hakkında TTB'den uyarı: Küresel düzeyde önem verilmesi gerekiyor Dünyayı tedirgin eden maymun çiçeği virüsü hakkında TTB'den uyarı: Küresel düzeyde önem verilmesi gerekiyor Sağlık Bakanlığı Türkiye'de bugüne kadar 'maymun çiçeği' vakası görülmediğini bildirdi Sağlık Bakanlığı Türkiye'de bugüne kadar 'maymun çiçeği' vakası görülmediğini bildirdi

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, England, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanlığı maymun çiçeği virüsü hakkında açıklama yaptı: Ülkemizde bugüne kadar herhangi bir vaka görülmemiştir - Son Dakika


Son Dakika
11:39 Taksi sahibinin oğlu ile şoför arasında kavga yaşandı! Şoför başından vurularak hayatını kaybetti
11:36 Bodrum'da lahmacun neden 200 liradan satılıyor? Yetkili isim yanıtladı: Mutlaka bir nedeni vardır
11:35 Ünlü ilahiyatçı Hayrettin Karaman'dan Survivor çıkışı: İzlemek caiz değil
11:32 Sağlık Bakanlığı maymun çiçeği virüsü hakkında açıklama yaptı: Ülkemizde bugüne kadar herhangi bir vaka görülmemiştir
10:56 7 ay önce satın aldığı araç çalıntı çıktı! Neye uğradığını şaşıran mağdur: Sıfır gibi yapmışlar
10:52 Galatasaray'da başkan adaylarından Dursun Özbek, Fatih Terim hakkında ilk kez konuştu: Pazartesi günü yönetim kadromuzda değerlendireceğiz
10:40 Kripto para uygulamasında hesapları bloke olan iki gencin 200 bin liraları yok oldu
10:34 Hadise yeni imajıyla Khloe Kardashian'a benzetildi
10:32 Bomba iddia: DEVA Partisi, Abdullah Gül'ü "İkinci aday" olarak düşünüyor
10:06 Türkiye'de tanışmışlardı! Her şey yolunda giderken adam, karısını öldürdü, cesedi bavula koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2022 11:45:54. #1.12#
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı maymun çiçeği virüsü hakkında açıklama yaptı: Ülkemizde bugüne kadar herhangi bir vaka görülmemiştir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement