Koronavirüste Bu Hafta: 342 Kişi Hayatını Kaybetti, 143 Bin 778 Kişi Pozitif Çıktı - Son Dakika
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Koronavirüste Bu Hafta: 342 Kişi Hayatını Kaybetti, 143 Bin 778 Kişi Pozitif Çıktı

17.08.2022 00:17
Koronavirüste Bu Hafta: 342 Kişi Hayatını Kaybetti, 143 Bin 778 Kişi Pozitif Çıktı

Sağlık Bakanlığı’nın 8-14 Ağustos 2022 tarihlerine ilişkin koronavirüs verilerine göre; yedi gün içerisinde 143 bin 778 kişi pozitif çıktı, 259 bin 102 kişi ise iyileşti. Geçen hafta virüs nedeniyle 342 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı'nın 8-14 Ağustos 2022 tarihlerine ilişkin koronavirüs verilerine göre; yedi gün içerisinde 143 bin 778 kişi pozitif çıktı, 259 bin 102 kişi ise iyileşti. Geçen hafta virüs nedeniyle 342 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı'nın bugün yayınladığı 'Türkiye Haftalık Covid-19 Tablosu', 8-14 Ağustos 2022 tarihleri arasını kapsıyor. Bu hafta içerisinde 143 bin 778 vaka ortaya çıkarken 342 kişi yaşamını yitirdi, 259 bin 102 kişi ise iyileşti. Türkiye'deki toplam vaka sayısı 16 milyon 671 bin 848'e, toplam vefat sayısı ise 100 bin 400'e ulaştı.

1 Ağustos ile 7 Ağustos arasındaki dönemde ise haftalık vaka sayısı 232 bin 253, vefat sayısı 380 ve iyileşen sayısı 447 bin 132 kişi olarak açıklanmıştı.

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Kaynak: ANKA

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Koronavirüste Bu Hafta: 342 Kişi Hayatını Kaybetti, 143 Bin 778 Kişi Pozitif Çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Koronavirüste Bu Hafta: 342 Kişi Hayatını Kaybetti, 143 Bin 778 Kişi Pozitif Çıktı - Son Dakika
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