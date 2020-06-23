Sağlık Müdürlüğü, Covid-19'a yakalanan Maçoğlu ile ilgili bilgi verdi - Son Dakika

Sağlık Müdürlüğü, Covid-19'a yakalanan Maçoğlu ile ilgili bilgi verdi

Sağlık Müdürlüğü, Covid-19'a yakalanan Maçoğlu ile ilgili bilgi verdi Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'da, çektiği videoyla durumunun iyi olduğunu açıkladı Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü, Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu'nun tedavisine başlandığını ve durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Sağlık Müdürlüğü, Covid-19'a yakalanan Maçoğlu ile ilgili bilgi verdi

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Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'da, çektiği videoyla durumunun iyi olduğunu açıkladı

TUNCELİ - Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü, Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu'nun tedavisine başlandığını ve durumunun iyi olduğunu bildirdi. Öte yandan Maçoğlu da çektiği video da durumunun iyi olduğunu aktardı.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, "22 Haziran 2019 tarihinde Tunceli Devlet Hastanesine öksürük ve halsizlik şikayeti ile başvuran Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu Covid-19 PCR testinin pozitif çıkması nedeniyle hastanemize yatışı yapılmış olup, gerekli tedavisi başlanmıştır. Hastamızın genel durumu iyi olup, bilim Kurulumuzun önerileri doğrultusunda Kovid servisinde izlemi ve tedavisi devam etmektedir. İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri temaslı tespiti için gerekli çalışmaları tamamlamış, karantina önlemleri alınmıştır. Hastamızın tedavi sürecinde sağlık durumu ile ilgili günlük bilgiler Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.

Maçoğlu video çekti paylaştı

Çektiği bir videoyla sağlık durumu hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, "Bugün de durumumla ilgili bilgi vermek istedim. Çünkü birçok dostumuz aradı. Hepsine direkt cevap veremedim. En azından bu videoyla durumumla ilgili bilgi vereyim istedim. İki günlük süreçte sağlık emekçilerinin somut olarak insanlara nasıl destek verdiğini gördüm. Sağlık emekçilerine, hiçbir ayrım yapmadan herkese çok teşekkür ediyorum. Sizden istediğimiz şu. Bu süreçte fiziki aralık, maske ve benzeri şeylerle önlemlerinizi alınız. Bu sıkıntılı dönemde yanımızda olan mesaj atan herkese çok teşekkür ediyorum. Kolay kolay bu yaşamı bırakmayacağız. Yaşam hakkı değerlidir bunun bilinciyle hareket ediyoruz. Moralimiz çok iyi. Dün sakalım biraz uzamıştı. Görüntüm iyi değildi. O yüzden bugün sakalımı kesmiş olarak karşınıza çıkayım dedim. Hepinize çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 06:08 Kaynak: İHA

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