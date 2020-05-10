Sahibinin şiddet uyguladığı 7 yavru köpeğe, AHBAP sahip çıktı - Son Dakika

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, sahibinden ağır şiddet gördükleri için belediye tarafından korumaya alınıp, tedavilerine başlanan 7 köpek, yeni süreçte rock müzik şarkıcısı Haluk Levent'in kurduğu Anadolu Halk ve Barış Platformu'na (AHBAP) emanet edilecek. Hayvanlar, bundan sonraki yaşamını İzmir Kemalpaşa'daki Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı'nda sürdürecek.

Karabağlar'da bir kişinin sosyal medya hesabından köpeklere eziyet ettiği görüntüleri paylaşması üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Görüntüleri inceleyen ekipler, şüphelinin M.O.T olduğunu belirledi. M.O.T. düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Şüphelinin eziyet ettiği 7 köpek ise Tarım ve Orman İl Müdürlüğü veterinerleri tarafından kontrolden geçirildikten sonra Karabağlar Belediyesi'ne ait barınağa götürüldü. Başlatılan soruşturma sürerken, yaralı 7 köpeğin acil tedavi ve bakımları Karabağlar Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yaıldı.

Olayın kamuoyunun sert tepkisini çekmesinin ardından, Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) kurucusu Haluk Levent, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu 'nu arayarak, köpeklerin bakımını üstlenebileceklerini söyledi. Teklifi kabul ettiklerini belirten Başkan Selvitopu, "Sevgili Haluk Levent ile görüşme sağladık. İlgisi için teşekkür ederim. Karabağlar'daki sevimli dostlarımızı korumaya ve onların her türlü ihtiyaçlarını gidermeye devam edeceğiz" dedi.

Levent de sosyal medya hesabından, "7 köpek kurtarıldı. 1'i işkence görmüş, 4'ü yaralı. Karabağlar Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri tedavilerini sürdürüyor. Sevgili Muhittin Selvitopu ile görüştük. Köpeklerin bakımını üstleneceğimizi söyledik. Kabul etti. Teşekkür ediyoruz, dostlarımız artık Ferdinand Çiftliği'nde yaşayacak" mesajını paylaştı. Köpeklerin bakım ve tedavisine, Karabağlar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün Uzundere Rehabilitasyon Merkezi'nde devam ediliyor.

Rize'nin İyidere ilçesinde, 2 yıl önce Kurban Bayramı'nın birinci günü kaçan, bayramın dördüncü günü de Trabzon'un Sürmene ilçesi sahilinde bulunan ve şarkıcı Haluk Levent tarafından satın alındıktan sonra 'Ferdinand' ismi verilen boğa, İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı'na getirilmişti. Bu nedenle barınağın adı 'Ferdinand Çiftliği' olarak anılmaya başlamıştı.