SAHİLLERDE DİKKAT ÇEKİCİ 'ISLAK MENDİL' KİRLİLİĞİ - Son Dakika

TÜRKİYE Çevre Eğitim Vakfı'nın (TÜRÇEV) Antalya Şubesi'nin Deniz Çöpleri İzleme programı kapsamında Kumköy sahilindeki 100 metrelik alanda yapılan çalışmada, ıslak mendiller başta olmak üzere maske, şişe gibi atıklar toplandı. TÜRÇEV Antalya Şube Koordinatörü Lokman Atasoy, kıyı bandındaki çalışmada öncekilere oranla ıslak mendillerin çokluğunun dikkat çekici olduğunu belirterek, 'Bir pamuk veya mendile kolonya dökerek de bu ihtiyaç giderilebilir. Daha önce pipetler için söylediğim gibi talep etmediğimiz halde önümüze getirilen, yemek siparişlerinde gönderilen ıslak mendilleri reddedelim. 'Islak mendil istemiyorum' diyerek bu değişimi başlatabiliriz diye konuştu.

TÜRÇEV Antalya Şubesi, Avrupa Çevre Ajansı'nın Deniz Çöpleri İzleme Programı kapsamında Aksu, Kemer, Kumluca ve Alanya ilçelerinde belirlenen dört sahilin 100 metrelik kısmında yılın dört ayrı döneminde çöp toplama ve kategorilerine ayırma çalışması yapıyor. Daha önce Kumluca ilçesi Oba sahili ile Kemer Kındılçeşme sahilinde yapılan çalışmalar bu hafta sonu ise Aksu'daki Kumköy sahilindeki 100 metrelik kısımda tamamlandı.

ÇÖP HARİTASI ÇIKARILIYOR

Bu dört ilçede belirlenen sahillerde belirlenen 100 metrelik kısımda yılın dört ayrı döneminde çöpleri toplama ve türlerine göre tespit çalışmalarına devam ettiklerini belirten TÜRÇEV Antalya Şube Koordinatörü Lokman Atasoy, program sonunda sahillere en çok atılan çöp türleri ve oranları ile bir çöp haritası çıkartılacağını dile getirdi. Atasoy, şu ana kadarki çalışmalarda yüzde 80 plastik ve türevi malzemelere ait çöplerin tespit edildiğini söyledi.

ISLAK MENDİL TEHLİKESİ

Aksu Belediyesi ve Kundu Turizm Yatırımcıları Birliği (KUYAB) işbirliği ile Kumköy plajındaki 100 metre kıyı bandındaki çalışmada öncekilere oranla ıslak mendillerin çokluğunun dikkat çekici olduğunu belirten Lokman Atasoy, pandemi döneminde ıslak mendillerin çok abartılı kullanıldığını, 100 metrede 55 adet atılmış ıslak mendil bulduklarını kaydetti. Atasoy, 'Çağımızın kullan-at problemlerinden biri de ıslak mendiller. Çantamızda, arabamızda, çekmecemizde, iş yerimizde, kısacası hayatımızın her yerinde vazgeçilmez bir hijyen malzemesiymiş gibi kullandığımız, yeme-içme mekanlarında veya paket servislerinde ücretsiz önümüze sunulan, pandemi ile birlikte kullanımı daha da artan ve bilinçsizce çevreye atılan ıslak mendiller dedi.

SANILDIĞI KADAR HİJYENİK DEĞİL

Islak mendillerin doğal yaşama verdiği zarara yönelik çarpıcı bilgilere de yer veren Atasoy, 'Kimyasal emdirilmiş dokusuz kumaştan oluşur. Üretiminde polietilen, polipropilen gibi plastik maddeler kullanılır, yani petrol türevidir. İçeriğinde kullanılan kimyasallar nedeniyle sanıldığı kadar hijyenik değildir. Ücretsiz dağıtılanların üzerinde firma adı veya yapısında ne olduğu belli olmayıp birçoğu merdivenaltı ürünlerdir. Kullanımında cilt ve bazı sağlık sorunları oluşturmaktadır dedi.

BULAŞ RİSKİNİ ARTIRIYOR

Cilt ve sağlık sorunlarına yönelik çocuklar için risklerin daha büyük olduğunu anlatan Atasoy, şunları söyledi

'Çevreye atıldığında maske gibi bulaş riskini artırır. Doğrudan atılan veya rüzgarla, yağmurla denize ulaşan ıslak mendiller uzun sürede çözülmekte ve mikroplastiğe dönüşmektedir. Deniz canlıları yem olarak algılamakta, sindirim sistemi sorunlarına veya ölümlerine neden olmaktadır. Tuvalet giderlerinde, kanalizasyon hatlarında, terfi istasyonlarında, pompa ve ızgaralarda tıkanıklıklara ve maliyetlere neden olur.

EN İDEALİ SU VE SABUN

Bu konuda çözüm önerileri de sunan Lokman Atasoy, hijyen için en idealin su ve sabun olduğunu kaydetti. Çok mecbur kalmadıkça ıslak mendil kullanılmaması çağrısında bulunan Atasoy, 'Bir pamuk veya mendile kolonya dökerek de bu ihtiyaç giderilebilir. Daha önce pipetler için söylediğim gibi talep etmediğimiz halde önümüze getirilen, yemek siparişlerinde gönderilen ıslak mendilleri reddedelim. 'Islak mendil istemiyorum' diyerek bu değişimi başlatabiliriz. İşletmeler sadece istenildiğinde vermeli. Farkında ol, reddet, talep et dedi.

TEK KULLANIMLIK PLASTİKLER

Kumluca Obalar ve Kındılçeşme plajlarındaki çalışmalarda ise yüzde 80 oranında plastik malzeme çıktığını dile getiren Atasoy, tek kullanımlık plastiklerin yine çoğunluğu oluşturduğunu söyledi. Atasoy, sahillerde en çok karşılaştıkları diğer kirleticiler olarak plastik kapaklar, şişeler, içecek ambalajları, sigara izmaritleri ve paketleri, çakmaklar, global kirliliğin yüzde 8'ini oluşturan plastik pipetler, içi petrolden üretilen karton bardaklara dikkat çekti.