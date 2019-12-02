Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentte yürütülen önemli projeleri anlatmak üzere MIPIM'ın stratejik partner olduğu "RE360 Gayrimenkulün Büyük Buluşması"na katılacak.



10-11 Aralık 2019 tarihlerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteği, MIPIM'ın stratejik ortaklığında bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek olan Gayrimenkulün Büyük Buluşması'nda sektörün meselelerinin ele alındığı, kritik gelişmelerin yorumlandığı, yeni döneme dair değerlendirmelerde bulunulacak oturumlar gerçekleşecek.



RE360 gayrimenkul sektörüne yön veren kamu ve özel sektör ayırmaksızın tüm paydaşlara sektörün üst düzey yöneticileriyle birebir tanışma fırsatı oluşturan farklı deneyim ve trendlerin 360 bakış açısıyla gerçekleştiği sektör trendlerini konu alacak. PropTech, turizm, eğlence ve gastronomi projelerinin gayrimenkul üzerine etkilerinin konuşulacağı ortak akıl oluşturan ve vizyon geliştiren kamudan özele, yatırımcıdan hizmet üretenine kadar tüm ilgili kurum ve kuruluşlar bir araya geldiği RE360'ta Gastronomi dalında UNESCO tarafından Geliştirici Şehirler listesine girmiş marka bir şehir olan Gaziantep derin kültür ve birikimiyle katılım gösteren önemli kentlerin başında yer alacak.



İtibar ve pozitif yönetim, karşılıklı yatırım fırsatlarıyla ülke ve şehirler, tüketicinin karşılanmamış beklentileri, yerel ve uluslararası katılımcıların ilgi çekecek daha birçok konu ve konuşmacının bulunduğu 2 günlük konferansta Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'i tanıtacak, şehirdeki yatırım fırsatlarını anlatacak. Tarihiyle, kültürüyle, ekonomisiyle, gastronomisiyle yükselen Gaziantep'i sunum eşliğinde katılımcıların keşfine sunacak olan Şahin, kentin Hitit, Roma, Bizans, İslam Arap ve Türk-İslam Uygarlıkları barındıran çok köklü ve zengin bir tarihe sahip olduğunu anlatacak.



Şahin, Gaziantep Zeugma Antik Kenti'nden çıkarılan mozaiklerle yeni bir unvan daha kazanarak "Mozaikler Şehri" olarak anılmaya başlandığını dillendirecek. Şehir olarak, "Dünya bir ev olsaydı, mutfağı kesinlikle Gaziantep olurdu" anlayışıyla hareket ettiklerini katılımcılara aktaracak olan Şahin, 116 şehrin katılımıyla kurulan Geliştirici Şehirler Ağı Listesi'nde yer alan Gaziantep Mutfağını bir kez daha gözler önüne serecek.



Fatma Şahin, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Antep Baklavası, Antep Beyranı, Antep Bulguru, Antepfıstığı Ezmesi, Antep Fıstığı, Antep Firiği, Antep Katmeri, Antep Kutnu Kumaşı, Antep Köy Kahkesi, Antep Tırnaklı Pidesi başta olmak üzere 25 adet yerel ürünün tescillendiğinden bahsedecek.



Gaziantep'in gezilecek tarihi mekanlarını da anlatacak Şahin, Şahinbey Milli Mücadele Müzesi, Bakırcılar Çarşısı, Almacı Pazarı, Zincirli Bedesten, Tarihi Gümrük Hanı, Gaziantep Kalesi, Tarihi Naib Hamamı, Gaziantep Savunması ve Kahramanlık Panoroması Müzesi, Hamam Müzesi, Emine Göğüş Mutfak Müzesi, Cam Eserler Müzesi, Etnografya Müzesi, Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesi, Gaziantep Atatürk Anı Müzesi, Bayazhan Gaziantep Kent Müzesi, Zeugma Antik Kenti, Zeugma Mozaik Müzesi, (Gaziantep Hayvanat Bahçesi, Rumkale, Dülük Antik Kenti, Yesemek Açık Hava Müzesi'ni detaylı bir şekilde ele alacak.



Gaziantep en dinamik ve rekabetçi şehir



Fatma Şahin, benzersiz kültürel mirası, doğal güzellikleri ve ticaret-sanayi potansiyeliyle bir ayağı Avrupa'da bölgesinin en modern ülkesi olan Türkiye'de Gaziantep, ekonomisi son 15 yılda ortalama yüzde 7.1 büyüyen Türkiye'nin en dinamik ve rekabetçi şehir olduğunu dile getirecek. Dünya Bankası En Rekabetçi Şehirler Bilgi Bankası Projesi'nde en rekabetçi 7 şehirden biri olarak açıklanan Gaziantep için farklı bir pencere açacak olan Şahin, kentin 857 milyar dolarlık gayri safi yurtiçi hasıla ile dünyanın en büyük 17. ekonomisine sahip Türkiye'nin üretim ve ihracat merkezi olduğunu sözlerine ekleyecek. 950 fabrikada 150 bin kişinin istihdam edildiği, Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgesine sahip Gaziantep'in serbest bölge ve küçük sanayi siteleriyle adeta üretim üssü olduğuna dikkati çekecek Şahin, Gaziantep'in 6,5 milyar doları aşkın yıllık ihracatıyla tek başına Dünya'nın 170 ülkesinden daha fazla ihracat gerçekleştirdiğine işarete edecek.



Her yıl 1 milyon turisti ağırlayan destinasyon merkezi



Üniversite-Sanayi işbirliğinin sağlandığı 2 teknoloji geliştirme bölgesinde yer alan veya kendi bünyesinde AR-GE merkezi kuran firmaların olduğuna işaret edecek Şahin, yatırımcıları Gaziantep'e çekmek için lobi yapacak. Farklı platformlarda 29 uluslararası network'e üye olan Gaziantep'in farklı ülkelerdeki kardeş şehirleri ve ilde faaliyet gösteren konsolosluklarla uluslararası düzeyde etkili bir il olduğunu anlatacak olan Fatma Şahin, modern eğitim, sağlık ve şehir yaşamının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik sosyal tesisleriyle Gaziantep'in güvenli bir kent olduğunu aktaracak. Şahin, uluslararası uçuşların yapıldığı havaalanı, karayolları, demiryolu bağlantıları ve şehir içi gelişmiş ulaşım sistemleri ile lojistik merkez olan Gaziantep'ten tüm dünyaya kolayca ulaşılabildiğini kaydedecek.



Şahin, herkesi fuara davet etti



Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İstanbul'da "RE360 Gayrimenkulün Büyük Buluşması" adı altında önemli bir fuarın düzenleneceğini belirterek, "Üretim şehri, fuarlar şehri, sanayi şehri, medeniyet şehri, tarih şehri ve lezzetin başkenti Gaziantep olarak gayrimenkul fuarında olacağız. Şehir içerisinde gayrimenkul adına yaptığımız projeleri ve çalışmaları paydaşlarımızla birlikte fuarda anlatacağız. Herkesi bu önemli fuara katılmaya, bu önemli projeleri yerinde görmeye davet diyorum. Şimdi Gaziantep'e gitme zamanı, şimdi Gaziantep'e yatırım zamanı" diye konuştu. - GAZİANTEP