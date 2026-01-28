Sahte Altınla Kuyumcuya Dolandırıcılık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sahte Altınla Kuyumcuya Dolandırıcılık

Sahte Altınla Kuyumcuya Dolandırıcılık
28.01.2026 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih Ahmet A. sahte altın kolye bozdurarak kuyumcudan 112 bin lira değerinde ziynet eşyası aldı.

SARIYER'de kuyumcu Muhammet Mustafa B.'ye (23) gelen Fatih Ahmet A. (36), altın kolye bozdurmak istedi. Kolyeyi mihenk taşına süren kuyumcu, beyaz renk çıkması üzerine satışı kabul etti. Şüpheli ürünün karşılığı olarak kuyumcudan yaklaşık 112 bin lira değerinde ziynet eşyası aldı. Eritilmek üzere Kapalıçarşı'ya gönderilen altınların sahte olduğu ortaya çıktı. Kuyumcunun şikayeti üzerine çalışma başlatan polis, Fatih Ahmet A.'yı evinde yakaladı. Poliste 15 suç kaydı olan şüphelinin İstanbul başta olmak üzere 6 ilde birçok kuyumcuyu aynı yöntemle dolandırdığı tespit edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 22 Ocak Perşembe günü saat 14.30 sıralarında, İstinye'de bulunan bir AVM'deki kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde kuyumcu Muhammet Mustafa B.'nin yanına gelen şüpheli, 22 ayar altın kolye bozdurmak istediğini söyledi. Kolyeyi mihenk taşına süren çalışan, kolyenin beyaz renk vermesi üzerine bunun beyaz altın olduğunu düşündü. Kolyeyi kabul eden çalışan, karşılığında şüpheliye piyasa değeri 91 bin 600 lira olan 2 adet tam altın ile 20 bin 280 lira nakit para verdi.

KOLYENİN SAHTE OLDUĞU ERİTİLİNCE ANLAŞILDI

Alışverişin ardından kuyumcu, kolyeyi eritilmesi için Kapalıçarşı'daki bir atölyeye gönderdi. Ancak burada yapılan incelemede kolyenin sahte olduğu belirlendi. Bunun üzerine Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, sahte altın kolyeyi bozduran kişinin Fatih Ahmet A. olduğunu belirledi. Şüphelinin kuyumcudan ayrıldıktan sonra 34 FDF 610 plakalı bir araca bindiği belirlendi. Araç sahibi Murat K. gözaltına alındı.

BİRÇOK KUYUMCUYU DOLANDIRMIŞ

Soruşturmanın devamında Fatih Ahmet A. da yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 96 bin lira ve tam altınlar ele geçirildi. Poliste 15 suç kaydı bulunan Fatih Ahmet A.'nın; İstanbul'un yanı sıra Edirne, Kocaeli, Sakarya, Çanakkale, Eskişehir ve Ankara'da da aynı yöntemle birçok kuyumcuyu dolandırdığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Fatih Ahmet A., 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanırken, Murat K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Ekonomi, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sahte Altınla Kuyumcuya Dolandırıcılık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
FCSB-Fenerbahçe maçına Sırp hakem FCSB-Fenerbahçe maçına Sırp hakem
Yasa dışı bahisten yargılanan Kerimcan Durmaz’a büyük şok Yasa dışı bahisten yargılanan Kerimcan Durmaz'a büyük şok
Beşiktaş transferi resmen açıkladı Bu akşam İstanbul’a geliyor Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Bu akşam İstanbul'a geliyor
Bursa’da inşaatta çökme: 1 işçi hayatını kaybetti Bursa'da inşaatta çökme: 1 işçi hayatını kaybetti
İstinaf, köpekleri istismar edip öldüren doktor hakkında verilen kararı bozdu İstinaf, köpekleri istismar edip öldüren doktor hakkında verilen kararı bozdu
Emniyet ip gibi dizdi İşte çok konuşulan “Lavaşçılar“ çetesi Emniyet ip gibi dizdi! İşte çok konuşulan "Lavaşçılar" çetesi

10:28
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu 20 ünlünün ismini savcılığa verdi
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini savcılığa verdi
09:53
Beyaz’la Joker yarışmasında kriz İşine son verildi, isyan etti
Beyaz'la Joker yarışmasında kriz! İşine son verildi, isyan etti
09:29
Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu
Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu
09:05
ABD’li senatörden komşu ülkeyi iç savaşa sürükleyecek çağrı
ABD'li senatörden komşu ülkeyi iç savaşa sürükleyecek çağrı
09:02
Türkiye’nin dev tatil platformu satıldı İşte ödenen bedel
Türkiye'nin dev tatil platformu satıldı! İşte ödenen bedel
07:42
Somalili meclis üyesine spreyli saldırı Trump’tan tansiyonu yükseltecek tepki
Somalili meclis üyesine spreyli saldırı! Trump'tan tansiyonu yükseltecek tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 11:03:10. #7.11#
SON DAKİKA: Sahte Altınla Kuyumcuya Dolandırıcılık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.