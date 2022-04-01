Sahte diploma ile kekemelik merkezi açan adama 55 yıl hapis - Son Dakika
Üye Girişi

Sahte diploma ile kekemelik merkezi açan adama 55 yıl hapis

01.04.2022 16:11
Sahte diploma ile kekemelik merkezi açan adama 55 yıl hapis

Bursa'da sahte diploma ile açtığı kekemelik merkezine gelen 33 kişinin parasını dolandırdığı iddiasıyla hakkında 55 yıl hapis cezası istenen E.N.K. (42), son duruşmada "Kimseye profesör olduğumu söylemedim, ayrıca bu iş için de profesörlük gerekmez. Herkesin de parasını ödedim, pişmanım" dedi.

Bursa'da sahte diploma ile açtığı kekemelik merkezine gelen 33 kişinin parasını dolandırdığı iddiasıyla hakkında 55 yıl hapis cezası istenen E.N.K. (42), son duruşmada "Kimseye profesör olduğumu söylemedim, ayrıca bu iş için de profesörlük gerekmez. Herkesin de parasını ödedim, pişmanım" dedi.

Azerbaycan Üniversitesi'nden mezun olduğunu, Pensilvanya Üniversitesi'nden de kekemelik ve dil patolojisi üzerine sertifika aldığını belirten E.N.K., 2018 yılında Bursa'da konuşma bozuklukları merkezi açtı. Gelen kişileri tedavi etmeye başlayan ve bir süre sonra merkeze gelen kişilerden birinin şüphelenip, ihbarda bulunması ile gözaltına alınan K.'nin lise mezunu olduğu belirlendi. Ayrıca K.'nin iş yerinde yapılan aramalarda sahte diplomalar ile profesörlük ve doçentlik unvan belgeleri ele geçirildi. K., 22 Şubat 2018'de çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Karara Bursa Cumhuriyet Savcılığı itiraz etti, ve E.N.K. bu kez tutuklandı.

Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'resmi belgede sahtecilik' ve 'dolandırıcılık' suçlarından dava açılan ve 33 kişinin şikayetçi olduğu E.N.K., duruşmada savunma yaptı. K., "Bana gelen kişilerin öncelikle sordukları 'Düzelecek miyim?' sorusuydu. Gelen kişileri en az bir hafta süreyle ücretsiz deneme sürecine alıyordum. Bu süreçte her şeyi şeffaf şekilde ödedikleri rakama kadar öğrenerek çalışıyorlar. Herhangi bir senet veya sözleşme yoktur. Ödeme yapmama şansları her zaman vardır" dedi.

Savunmanın ardından mahkeme heyeti, K.'ye her bir mağdur için 1 yıl 8 ay hapis cezası vererek, toplam 55 yıla mahkum etti. Sanık avukatı Konuralp Yeşil, 'Resmi belgede sahtecilik ve basit dolandırıcılık' suçlarının uzlaştırma çerçevesinde kaldığını vurgulayarak kararı Bursa İstinaf Mahkemesi'ne götürdü. 8. Ceza Dairesi de suçun uzlaştırma çerçevesinde kaldığını bildirerek, K.'yi tahliye ederek yurt dışı yasağı koydu. K., Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanmaya başladı. Son duruşmada tutuksuz sanık K. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada konuşan K., "Kimseye profesör olduğumu söylemedim, ayrıca bu iş için de profesörlük gerekmez. Herkesin de parasını ödedim, pişmanım" diye konuştu.

K.'nin avukatı Konuralp Yeşil de müvekkilinin suçunun basit dolandırıcılığa girdiğini ve uzlaşmaya tabi olduğunu söyledi. Müşteki Erdal Beşer ise parasının bankaya yatırıldığını, ancak almadığını söyleyerek, sanıktan şikayetçi olduğunu ifade etti. Mahkeme heyeti, eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

(İHA)

YORUMLAR
500
Kekemelik uzmanı sahte profesör: İşim, profesörlük gerektirmez Kekemelik uzmanı sahte profesör: İşim, profesörlük gerektirmez Amasyalı çift yalnız kaldıkları mezrada 55 yıldır yaşamlarını sürdürüyor Amasyalı çift yalnız kaldıkları mezrada 55 yıldır yaşamlarını sürdürüyor

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sahte diploma ile kekemelik merkezi açan adama 55 yıl hapis - Son Dakika


Son Dakika
16:31 Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Türkiye güzeli Cemrenaz Turhan'la aşkını ilan etti
16:10 İzne ailesinin yanına gelen genç, otomobilinin içinde intihar etti!
16:04 2022 Dünya Kupası'nın resmi şarkısı ve klibi yayımlandı! Sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu
16:01 İngiltere bu skandalla sarsıldı: FETÖ hükümlüsünün eşi İngiliz pasaportu almak için prense 750 bin pound rüşvet verdi
15:57 Selami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin trafik kazası geçirdi
15:54 AK Partili Ethem Sancak, "Biz Amerikan'ın desteğiyle iktidara geldik" sözlerinden sonra İl Disiplin Kurulu'na sevk edildi!
15:50 Survivor yarışmacısı güreş antrenörü Hikmet Tuğsuz'un Sedat Peker'le yan yana fotoğrafları ortaya çıktı
15:45 Yürek ısıtan görüntü! 5 bin kuzu anneleriyle işte böyle buluştu
15:32 İnşaat işçisi yangının ortasında kalan 5 aylık bebeği kurtarmak için alevlerin arasına daldı
15:27 Eli cebinde mayın tekmeledi! Ukrayna askerinin o görüntüleri gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 16:40:40. #1.13#
SON DAKİKA: Sahte diploma ile kekemelik merkezi açan adama 55 yıl hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement