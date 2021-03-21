Sahte hesapla, AK Parti'li üst düzey isimleri hedef alan savcı, yargılanacak - Son Dakika

Sahte hesapla, AK Parti'li üst düzey isimleri hedef alan savcı, yargılanacak

21.03.2021 12:51
Sahte hesapla, AK Parti'li üst düzey isimleri hedef alan savcı, yargılanacak, System.String[]

SAMSUN'da görevli Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz, sosyal medya üzerinden açtığı sahte hesap üzerinden AK Parti'li üst düzey isimleri hedef alan paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca (HSK) açılan soruşturmada açığa alındı.

SAMSUN'da görevli Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz, sosyal medya üzerinden açtığı sahte hesap üzerinden AK Parti'li üst düzey isimleri hedef alan paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca (HSK) açılan soruşturmada açığa alındı. Hakkında 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' ve 'iftira' suçundan 2 yıldan 6 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Gündüz, Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Sosyal medya platformunda "@HOHMUSTESARI" adıyla açtığı hesap üzerinden bazı AK Partili üst düzey isimler ve bakanlara hakaretlerde bulunduğu iddia edilen kişinin yapılan soruşturmada; Samsun Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz olduğu, açılan sosyal medya hesabının da sahte olduğu tespit edildi.

Mesai saatleri içinde Twitter'dan açtığı 'trol' hesapla devlet büyüklerine küfür ve hakaret ettiği tespit edilmesinin ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından başlatılan soruşturma kapsamında savcı Özcan Muhammed Gündüz, açığa alındı.Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da savcı Gündüz hakkında, 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' ve 'İftira' suçundan ayrıca iddianame hazırlandı. Bahse konu Twitter adresinin 'hohmustesari@gmail.com' mail adresi üzerinden 2016'nın ağustos ayında oluşturulduğuna yer verilen ve 2 yıldan, 6 yıl 4 aya kadar ceza istemiyle hazırlanan iddianame, Samsun Ağır Ceza Mahkemesi'nce oybirliğiyle kabul edildi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmediği öğrenilen savcı Gündüz, 3 Mayıs 2021 günü Samsun'da ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.MESLEĞE DEVAMINA HSK 2'İNCİ DAİRE KARAR VERECEK

Müfettiş soruşturması süren, bir süre önce vefat eden AK Parti eski Milletvekili Burhan Kuzu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ankara Büyükşehir eski Belediye Başkanı Melih Gökçek ve AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam'a hakaret ettiği tespit edilen savcı Gündüz'ün mesleğe devam edip edemeyeceğine ise HSK 2'inci Daire karar verecek.


Sahte hesapla, AK Parti'li üst düzey isimleri hedef alan savcı, yargılanacak

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Muhammed Gündüz, AK Parti, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sahte hesapla, AK Parti'li üst düzey isimleri hedef alan savcı, yargılanacak - Son Dakika


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