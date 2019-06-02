Sahurda simit çay keyfi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medyadan ikinci sahur davetini Ankara'nın ardından İstanbul'da yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medyadan ikinci sahur davetini Ankara'nın ardından İstanbul'da yaptı. Twitter hesabından gençleri ve kendisini genç hissedenleri Beşiktaş'ta sahura çağıran Bakan Varank'ın sürpriz konuğu, sosyal medyadan "Simitleri aldım geliyorum" diyen ve sahurun yapıldığı mekana elinde bir simit tepsisiyle giren Cumhur İttifakı'nın AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım oldu. Gençlerle simit çay keyfi yapan Yıldırım, "Başkan olursam, sizi kanka olarak yanımda görmek istiyorum" dedi ve İstanbul'da yaşayan tüm gençlere 10 GB ücretsiz internet vaadinde bulundu.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, geçen hafta Twitter'dan gençlere sahur davetinde bulunmuş ardından da Ankara Atatürk Orman Çiftliği'nde bir kokoreççide gençlerle bir araya gelmişti. Varank'ın İstanbul'daki takipçileri benzer bir etkinliğin kendi şehirlerinde de yapılmasını istemiş, Varank da bir sonraki daveti yine sosyal medya üzerinden yapacağının sözünü vermişti.



Gençler ve kendini genç hissedenler



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte dün İstanbul'da bir iftar programına katılan Varank, sosyal medyadan yeni bir mesaj paylaştı. Varank, Twitter hesabından, "Gençler ve kendini genç hissedenler, İstanbul'dayız. Beşiktaş civarında bu gece sahur yapsak kimler gelir?" paylaşımında bulundu.



"Ramazan, sevgiyi paylaşmak için var"



Varank'ın çağrısına ilk yanıt verenlerden biri, "Artı bir, ben geliyorum" diyen T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar oldu. Sahur programını değerlendiren Bayraktar, "Genç kardeşlerimizle bir arada olmak çok güzel. Zaten Ramazan bu gibi kucaklaşma, yardımlaşma, sevgiyi, güzelliği paylaşmak için var" dedi.



"Komutandan izin alırsanız"



Varank'ın sahur daveti, Ankara etkinliğinde olduğu gibi gençlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Çok sayıda İstanbullu davete katılmak için Varank'ın mesajına yanıt verdi. Varank'a sosyal medyadan gelen "Konum atın geliyoruz Sn. Bakanım : )", "Sn Bakanım ben askerdeyim komutandan izin alırsanız seve seve gelirim yarın çarşım var zaten" ve "Siz teklif edersiniz de gelmez miyim bakanım Adalar'da oturuyorum gerekirse yüzerek gelirim ve de çok sevinirim" gibi mesajlar dikkat çekti.



Kayıtsız kalmadı



Varank, Ramazan Yıldırım isimli bir takipçisinin, "Engelliyim Sayın Bakanım, gelip evden aldırırsanız bu fakir kardeşin de gelmek ister. Dua ile kalın" mesajına kayıtsız kalmadı. Ramazan Yıldırım, evinden alınarak, simitli sahura katıldı.



"Simitleri aldım geliyorum"



Gecenin sürpriz konuğu ise Binali Yıldırım oldu. Varank'ın mesajına, Twitter'dan, "Simitleri aldım geliyorum @varank" diyerek karşılık veren Yıldırım, elinde simit tepsisiyle sahurun yapıldığı mekana geldi. Gece boyunca gençlerle simit-çay keyfi yapan Yıldırım ve Varank, hatıra fotoğrafı çektirdi.



"İnternetten haberleşiyoruz"



Sahurda gençlere seslenen Yıldırım, "Mustafa Varank bakanımız davet yaptı. Artık birbirimizi çok görmediğimiz için internet üzerinden haberleşiyoruz. Twitter'da davetini gördük. 'Davete icabet edelim' dedik. Sizlerle bir araya gelmekten memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullandı.



"Gençlere 10 GB internet"



23 Haziran'da yenilenecek İstanbul seçimleri öncesinde gençlere yönelik vaatlerde bulunan Yıldırım, "Gençlere 10 GB internet vereceğiz. Bedava, sebil. Nasıl vereceğiz? Elinde İstanbul Kart olan herkes bu haktan yararlanacak" diye konuştu.



"Kanka" teklifi



Yıldırım, gençlerin Ramazan bayramını kutlarken, "Bir bayram daha var unutmayın. 23 Haziran İstanbul bayramı. Bayramda nereye giderseniz gidin, 23'ünde burada istiyorum hepinizi. Başkan olursam, sizi 'kanka' olarak yanımda görmek istiyorum. Var mısınız?" dedi. Gençlerin alkışlı evetine Yıldırım, "Ben de kabul ediyorum" yanıtını verdi.



"İstanbul'dan talep gelmişti"



İkinci sahur buluşmasını değerlendiren Varank, sosyal medya üzerinden gençlerle iletişim kurmaya çalıştığını belirterek, "Gençlerle Ankara'da sahur yapmıştık. Spontane bir biçimde davetimize yüzlerce geri dönüş almıştık. İstanbul'dan da talep gelmişti. İstanbul'da da yine sosyal medya üzerinden gençleri ve kendini genç hissedenleri sahura davet ettik. Güzel bir gece geçirdik. Bir de sürpriz oldu. Binali Yıldırım beyefendi uğradı, simit getirmiş. Gençlerle vakit geçirdik. Projelerinden ve vaatlerinden bahsetti" dedi.



"Gençlerle yürüyeceğiz"



Bakanlık olarak gençlerle en verimli iletişimi kuracak şekilde çalışmaları yürüttüklerini anlatan Varank, "Böyle organizasyonlarımıza devam edeceğiz. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Gençler, böyle davetlerden, buradaki samimiyetten hoşlanıyor. Biz de elimizden geldiğince gençlerle bir araya gelip ülkemizi 2023 hedeflerine taşıma yolunda gençlerle beraber yürüyeceğiz" diye konuştu.



"Samimi ortam"



Davete katılan gençler, Varank'ın sosyal medya mesajına yine sosyal medya mesajıyla karşılık vermelerinin ardından kendileriyle irtibata geçildiğini belirterek, "Bakanımızın sahur davetine icabet ettik. Samimi bir ortam var. Kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.



Simitli sahur buluşmasına, Sanayi ve Teknoloji Bakan yardımcıları Mehmet Fatih Kacır ile Çetin Ali Dönmez, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar ile AK Parti'nin en genç milletvekili Rümeysa Kadak da katıldı. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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