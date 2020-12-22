Sakarya, Bolu ve Kocaeli'de yüksek kesimler beyaza büründü - Son Dakika

Sakarya, Bolu ve Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Sakarya'nın Hendek ilçesine bağlı Dikmen Yaylası'nda gece başlayan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.

Vatandaşlar, ilçe merkezine 32 kilometre uzaklıktaki 1725 metre rakımlı yaylada etkili olan kar yağışını cep telefonlarıyla görüntüledi.

Kar yağışı Akyazı ilçesine bağlı Keremali Yaylası'nda da etkili oldu.

Bolu

Bolu'nun Yeniçağ ve Gerede ilçelerinde kar yağışı etkisini gösterdi.

Bölgede dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, gecenin ilerleyen saatlerinde hava sıcaklığının da düşmesiyle yerini kar yağışına bıraktı.

Yeniçağa ve Gerede ilçelerinde sabaha kadar aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından yüksek kesimler ince beyaz örtüyle kaplandı.

Kocaeli

Kocaeli'de Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartepe, kar yağışı dolayısıyla beyaza büründü.

Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarasıyla eşsiz güzellikler sunan Kartepe'deki kayak merkezinde kar kalınlığı 5 santimetre ölçüldü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.