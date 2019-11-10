Son Dakika Haberleri: Sakarya'da 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri
Son Dakika Güncel Sakarya'da 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri

Sakarya'da 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri

6 saat önce

10 Kasım Atatürk'ü anma günü dolayısıyla saat 09.05'te tüm Türkiye'de olduğu gibi Sakarya'da da hayat durdu.

Sakarya'da 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri, System.String[]

10 Kasım Atatürk'ü anma günü dolayısıyla saat 09.05'te tüm Türkiye'de olduğu gibi Sakarya'da da hayat durdu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 81. yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Sakarya'da da anıldı.


Tüm yurtta olduğu gibi Sakarya'da da saat 09.05'te hayat 2 dakikalığına durdu. Sakarya şehir merkezinde 09.05 geçe çalan siren sesleri sonrasında araç sürücüleri araçlarından inerek saygı duruşunda bulunurken yoldan geçen vatandaşlar da bulundukları yerde saygı duruşuna geçerek Atatürk için saygı duruşundu bulundu.


10 Kasım Atatürk'ü anma programı, çelenklerin anıta sunulması, 2 dakikalık Saygı Duruşu, sirenlerin çalması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törene Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Garnizon Komutan vekili Albay Salih Üstündağ, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, kurum müdürleri, STK temsilcileri, protokol üyeleri, daire müdürleri, gaziler, emniyet, askeri personel ve birçok kişi katıldı. - SAKARYA

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Türkiye, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 11:22 Kaynak: İHA
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