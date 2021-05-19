Sakarya'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi - Son Dakika

Sakarya'da, İsrail'in Mescid-i Aksa, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.

Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği tarafından düzenlenen programa, Sakaryalılar ile burada yaşayan Filistin, Suriye ve Iraklılar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, Türkiye ve Filistin bayrakları ile "Filistin'e özgürlük" yazılı dövizler taşıyan katılımcılar, tekbir getirdi, "Hamas'a selam direnişe selam" şeklinde slogan attı.

Ezgi ve marşların seslendirildiği programda konuşma yapan Anadolu Gençlik Derneği Sakarya İl Başkanı Ali Ahmet Çelik, İsrail'i kınamanın ötesine geçilerek her türlü ilişkinin kesilmesi gerektiğini ifade etti.

İslam ülkelerine birlik olma çağrısında bulunan Çelik, Kudüs özgürlüğüne kavuşuncaya dek mücadelelerini sürdüreceklerini dile getirdi.

Program, Tarihi Orhan Camisi imam hatibi Mustafa Aydın'ın yaptırdığı dua ile sona erdi.