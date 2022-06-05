Sakarya'da kayıp kuaförün öldürülüp gömüldüğü itirafı üzerine başlatılan kazı çalışmasında ceset bulundu - Son Dakika
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Sakarya'da kayıp kuaförün öldürülüp gömüldüğü itirafı üzerine başlatılan kazı çalışmasında ceset bulundu

05.06.2022 19:31
Sakarya'da kayıp kuaförün öldürülüp gömüldüğü itirafı üzerine başlatılan kazı çalışmasında ceset bulundu

Sakarya'da 25 Nisan'dan beri aranan kuaförün öldürülüp gömüldüğü itirafı üzerine Kocaali ilçesindeki fındık bahçesinde yapılan kazı çalışmasında kuaföre ait olduğu değerlendirilen cesede ulaşıldı.

Sakarya'da 25 Nisan'dan beri aranan kuaförün öldürülüp gömüldüğü itirafı üzerine Kocaali ilçesindeki fındık bahçesinde yapılan kazı çalışmasında kuaföre ait olduğu değerlendirilen cesede ulaşıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 25 Nisan'dan beri haber alınamayan Savaş Aydoğan'ın kaybolmasına ilişkin aranan arkadaşı C.T, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde gözaltına alındı.

C.T'nin, ilk ifadesinde, Aydoğan'ı öldürüp Kocaali'deki Görele Mahallesi'nde babası tarafından kendisine verilen fındık bahçesine gömdüğünü itiraf etmesi üzerine bölgede kazı çalışması başlatıldı.

Kazı çalışmasında Aydoğan'a ait olduğu değerlendirilen cesede ulaşıldı.

Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından kimlik tespiti için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine kaldırıldı.

Olay

Kocaali'de ikamet eden Aydoğan'dan 25 Nisan'dan beri haber alamayan yakınlarının, durumu polise bildirmesi üzerine başlatılan arama çalışmalarına, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği kadavra köpeği "Melon" da katılmış, arama çalışmalarında şu ana kadar herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.

Kayıp kişinin öldürülmüş olabileceği şüphesi üzerinde duran polis ekipleri, Aydoğan'ın kız arkadaşı M.E'yi (24) 19 Mayıs'ta Gebze'deki ikametinde gözaltına almış, kadın, Kocaali Adliyesinde çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Öte yandan, Aydoğan'ın kaybolmasına ilişkin ifadesi alınan arkadaşı C.T'den de bir süredir haber alınamadığı öğrenilmişti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da kayıp kuaförün öldürülüp gömüldüğü itirafı üzerine başlatılan kazı çalışmasında ceset bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sakarya'da kayıp kuaförün öldürülüp gömüldüğü itirafı üzerine başlatılan kazı çalışmasında ceset bulundu - Son Dakika
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