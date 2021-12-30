Kurulan tesiste manda yetiştiriciliği sektörü desteklenecek - Son Dakika

Sakarya'da kurulan tesiste manda yetiştiriciliğinin desteklenmesinin yanı sıra manda sütü, peyniri, yoğurdu ve kaymağı üretiminin karşılanması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği iş birliğiyle Erenler ilçesi Kayalar Memduhiye Mahallesi'nde 15 bin metrekarelik alanda 500 baş kapasiteli kurulan üretim çiftliğinde hastalıklardan ari damızlık düvelerle, ırkın kaliteli ve daha verimli hale getirilmesi amaçlanıyor.

Tesiste yürütülecek faaliyetlerle sektörün damızlık materyal ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra, üretilen sütler, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sera A.Ş. aracılığıyla mozzarella peyniri, manda kaymağı ve yoğurduna dönüştürülerek tüketiciye sunulacak.

Çiftliğin lansman töreninde konuşan AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, üreticilere çiftlikten alacakları her hayvan için yüzde 40 destek verileceğini belirtti.

AK Parti belediyeciliğinin her alanda yaklaşık 20 yıldır devam ettiğini hatırlatan Atabek, kentin sanayi, turizm, spor, tarım ve hayvancılık sektörlerinde söz sahibi olduğunu kaydetti.

"Maddi ve manevi hiçbir desteğimizi esirgemiyoruz"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de kentte tarımsal anlamda tüm faaliyetlerin yapıldığını söyledi.

Tesiste başlangıç olarak 160 baş düvenin olduğunu belirten Yüce, "Maddi ve manevi hiçbir desteğimizi esirgemiyoruz. Biliyoruz ki yapılan destek direkt üreticiye yapılan destektir. Biz bu desteği yapalım ki, üreticimiz Tarım ve Orman Bakanlığının desteklerinden daha iyi yararlansın, ürünlerini doğrudan üreticiye, tüketiciye yetiştirebilen bir tesisin alt yapısını kurmuş olsun." dedi.

Türkiye'de büyük oranda ithal edilen mozarelle peynirinin merkezinin Sakarya olacağını kaydeden Yüce, tesisin kurulmasın emeği geçen ve destek veren başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere herkese teşekkür etti.

"Üreticilerimizle buluşturduğumuz ciddi yatırımlar

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriyya Erdurmuş da hayvancılığın kalkındırılması için devletin büyük atılımlar yaptığını anlattı.

Türkiye'nin büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta sayı olarak Avrupa'da bir numara olduğunu dile getiren Erdurmuş, "Üreticilerimizle buluşturduğumuz ciddi yatırımlar, ciddi hibelerimiz var. Süt üretiminde yaklaşık 23 milyon ton üretimi olan ülke Türkiye. Kırmızı ette kendine yeten, yaklaşık 1 milyon 400 bin ton civarında kırmızı et üretimiyle ciddi potansiyeli olan bir ülke. Bugün artık kendine yetmeyle beraber, coğrafyasındaki ülkelere de hayvansal ürün ihracatı yapan bir ülke haline geldi." diye konuştu.

Erdurmuş, bu hizmetlerin yapılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile üreticilere teşekkür etti.

Sakarya'ya, hayvancılık potansiyeli açısından değer verdiklerini ifade eden Erdurmuş, manda tesisine bakanlık olarak yüzde 50 hibe verdiklerini anlattı.

Tesiste üretilecek kaliteli damızlık manda düvelerinin Sakaryalı üreticiler tarafından yüzde 40 hibeyle alınabileceğini aktaran Erdurmuş, "Anadolu coğrafyasında manda yetiştiriciliği kadim bir kültür. Dönem dönem özellikle diğer ırklara karşı dezavantajlı konuma düşünce kaybolmaya yüz tutmuştu ancak son yıllarda verdiğimiz desteklerle manda popülasyonu ciddi rakamlara ulaştı. Bugün ülkemizde 200 binlere ulaşan manda popülasyonumuz oldu." dedi.

Tarım ve hayvancılık konusunda kentteki yatırımlardan dolayı Yüce'ye teşekkür eden Erdurmuş, mandacılıkta sürülerin ıslah edilerek daha verimli kaliteli hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.