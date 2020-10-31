Sakarya'dan İzmir'e yardım eli uzandı - Son Dakika

Sakarya'dan merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından İzmir'e yardım tırı gönderilecek.

Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na konuşlandırılan tır, vatandaşlar tarafından getirilen ilk yardım malzemeleri, kışlık giyecek, battaniye, ısıtıcı, hijyen ürünleri, oyuncak, su, kişisel bakım ürünleri gibi yardımları bölgeye ulaştıracak.

Yardım yapan vatandaşlardan Enes Dinek, AA muhabirine İzmir'de üzücü bir depremin yaşandığını ve bu kapsamda bölge halkına katkıda bulunmak istediğini söyledi.

Sakarya'nın da deprem acısını yaşayan bir şehir olduğuna işaret eden Dinek, "1999 depremini yaşadığımız, o acıları tattığımız için İzmir, Elazığ ve Van'ın da psikolojisini anlıyoruz. Biz de elimizden geldiğince yardımımızı yaptık. Acılarının bir an önce dinmesini diliyorum." diye konuştu.

Yardım malzemelerinin yüklendiği tır, akşam saatlerinde İzmir'e hareket edecek.