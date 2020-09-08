Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Kartepe kampının ardından yeni sezon hazırlıklarını Rüstemler Tesisleri'nde sürdüren Sakaryaspor kafilesini ziyaret etti.

Kulüp Başkanı Cevat Ekşi ve yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı buluşmada Başkan Yüce, teknik direktör İsmail Ertekin ve futbolcularla görüştü.

Yeni sezon öncesi başarı dileklerini ileten Yüce, bu yıl farklı bir Sakaryaspor'un sahalarda olacağının altını çizdi. Futbolculara baklava ikram eden Başkan Yüce, takıma güvenlerinin tam olduğunu söyledi.

- TÜGVA pandemide ülkelerine gidemeyen öğrencileri ağırladı

TÜGVA Sakarya il temsilciliği, Veysel Karani Vakfının koordinasyonuyla eğitimlerini ülkemizde sürdüren ve pandemi sebebiyle ülkelerine dönemeyen Yemenli öğrenciler için bir dizi program düzenledi.

Gezi programlarıyla şehrin doğa harikası güzellikleri ve tarihi mirası rehberler eşliğinde öğrencilere anlatıldı.

Yeni normalin tüm şartlarını sağlayan; sosyal mesafe, temizlik ve maske kullanım zorunluluklarına uygun sportif faaliyetlerle öğrencilerin zinde kalması sağlandı.

- Yapay Zeka Okulu başladı

Sakarya Üniversitesi ev sahipliğinde, İstanbul, Yalova ve Kocaeli üniversiteleri işbirliğinde düzenlenen "Yapay Zeka Yaz Okulu (YAZSUM)" başladı.

İnternet üzerinden çevrimiçi olarak düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan yaptı. Rektör Savaşan, yapay zekanın artan önemine dikkat çekerek, "Bilgi teknolojilerinin gelişmesiyle yapay zeka tabanlı yapılan çalışmaların hızlandığı ve ekonomik bir değer kazandığı günümüzde, YAZSUM 2020'nin üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleşiyor olması bizler için bir gurur kaynağıdır"." ifadesini kullandı.

Lise ve lisans öğrencileri ile sektör çalışanlarının da bulunduğu, çok sayıda eğitmen ve akademisyenin yer aldığı yaz okulu programının alana önemli katkılar sunacağını belirten Savaşan, 3 bini aşkın katılımcı ile 2 gün boyunca alanla ilgili birçok etkinlik düzenleneceğini anlattı.

Üç gün sürecek etkinlikte yapay zeka ve makine öğrenmesi, yapay zeka ve etik, evrişimsel sinir ağları, makine öğrenmesi ve R dili uygulaması, MATLAB ile yapay zeka uygulamaları, Pyhton ile yapay zeka uygulamaları, yapay zekanın sağlık, finans, mühendislik uygulamaları, veri madenciliği, metin madenciliği ile veri görselleştirme konularında yapay zekanın güncel kullanım alanları paylaşılacak.