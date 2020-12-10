Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

Sakarya'dan kısa kısa

10.12.2020 18:05
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18. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Sakarya Üniversitesi'nin (SAÜ) ev sahipliğinde, 12-14 Aralık'ta çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

18. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Sakarya Üniversitesi'nin (SAÜ) ev sahipliğinde, 12-14 Aralık'ta çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SAÜ Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (TÜRKMER) koordinatörlüğünde düzenlenecek olan bilimsel kongrede 8'i yurtdışından toplam 22 bilimsel kuruluşun işbirliğiyle, 109'u yurtdışından olmak üzere 211 bildiri sunulacak.

Kongre, bu yıl KKTC, Azerbaycan, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Endonezya, Afganistan ve Türkmenistan başta olmak üzere bir çok ülkeden yoğun ilgi gördü.

Kongrenin açılış oturumunda Kovid-19 salgınının siyasi ekonomik ve akademik etkileri, Türk Dünyası'nın farklı ülkelerinden gelen akademisyenler tarafından tartışılacak.

Eğitim, Siyaset, Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, İşletme ve İktisat gibi pek çok alandan bildirilerin sunulacağı kongreye ilgi duyan herkes izleyici olarak çevrim içi ortamdan katılabilecek.

Katılıma ilişkin tüm detaylar kongrenin web sitesi www.turkkongre.com'da ilan edildi.

SUBÜ Spor bilimleri Fakültesi ile ASKF arasında işbirliği protokolü imzalandı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin uygulama becerisine sahip, nitelikli ve donanımlı yetişmelerini sağlamak, Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) şemsiyesi altındaki spor kulüplerinin desteklenmesi ve geliştirilmesi amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

Spor Bilimleri Dekanlık binasında yapılan imza töreninde SUBÜ Spor Bilimleri Dekanı Prof.Dr. Nevzat Mirzaoğlu ile Sakarya ASKF Başkanı Yaşar Zımba tarafından imza atıldı.

Zımba, burada yaptığı konuşmada, SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi ve Federasyon arasında imzalan protokolün, kulüplerin çalışmalarına, gelişmelerine ve daha çok başarılı olmalarına katkı sağlayacağını belirterek, "Federasyonumuz ve kulüplerimizde çalışarak yardım edecek öğrencilerin kulüplerimize çok büyük katkılar sunacağına inanıyorum. Protokolü iyi ki imzalamışız. Öğrencilerimizi federasyonumuzda ve kulüplerimizde ağırlamaktan, beraberce çalışacak olacağımızdan mutluyuz. Elimizden gelen imkanları öğrencilerimize sağlamaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

SUBÜ Dekanı Prof.Dr. Nevzat Mirzeoğlu ise ASKF'nin kendilerine güç kattığına inandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bundan sonra ASKF ile yapacağımız çalışmaların, hem Sakarya sporuna hem de ülkenin genel sporlarına önemli katkılar yapacağını düşünüyoruz. Buradan, bu imzalar ile başlayan kıvılcım, Türkiye'de de bir farkındalık oluşturacaktır. Atılan bu imzalar güzel işler yapmaya vesile olur inşallah."

Sakarya Üniversitesi, Türk Dünyası, Sakarya, Aralık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika


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