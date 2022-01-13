Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, meteorolojik veriler doğrultusunda karla mücadele için hazırlıklarını tamamladı.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kar yağışının dün gece yarısından itibaren bazı bölgelerde etkili olması üzerine toplamda 88 personel ve 52 araç, şehrin muhtelif noktalarında hazır bekletildi.

Son 24 saatlik durum raporuna göre yoğun kar yağışının etkili olduğu Akyazı, Geyve ve Kocaali'den 8 grup yolunun kapandığı yönünde ihbarlar yapıldı. Bunun üzerine iş makinalarıyla bölgeye ulaşan ekipler, yolları açtı. 3 farklı ilçede 24 mahalleye ulaşımı sağlayan yaklaşık 120 kilometrelik yol açıldı.

Kafeterya-kütüphane konseptli olacak vagonlar Çark Deresi kenarına yerleştirildi

Şehirde vagon üretimiyle özdeşleşen Mithatpaşa bölgesindeki Vagon Park'a 2 vagon ve lokomotif yerleştirildi. Çark Deresi manzarasında, Mithatpaşa Köprüsü'nün hemen yanına yerleştirilen vagonlar bölgeye görsellik kattı.

Vagonların çevresinde ve içerisinde düzenleme çalışması başladı. Projeye göre vagonlarda, ikili ve dörtlü masalar ve kitapların yer aldığı kütüphane bölümleri yer alacak. Vagonlar hazırlanıp çevre düzenlemeleri bittiğinde Vagon Kıraathane en kısa sürede hizmete başlayacak.

Şarkıcı Mümin Sarıkaya sahne aldı

"Ben Yoruldum Hayat" isimli şarkısıyla tanınan, Türk Halk Müziği'nin sevilen ismi Mümin Sarıkaya, Adapazarı Belediyesi ocak ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Orhangazi Kültür Merkezi'nde sevenleriyle buluştu.

45. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Halk Müziği Erkek Sanatçısı ödülüne layık görülen Sarıkaya, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Konseri, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, başkan yardımcıları Hilmi Kızılcık ile Fatih Çelikel, meclis üyeleri, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve sanatseverler izledi.

Kocaeli Tercih Fuarı'nda SAÜ'ye yoğun ilgi

Sakarya Üniversitesi, Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleşen "Üniversite Tercih ve Kariyer Günleri"ne katıldı.

Türkiye genelinden birçok üniversitenin yer aldığı fuarda, SAÜ standına öğrencilerin ilgi gösterdi. Fuarda öğrenciler, standı ziyaret ederek üniversite hakkında bilgi edinme imkanı buldu.

Stantta üniversitenin farklı fakülte ve birimlerinde yer alan akademisyenler, üniversitedeki fakülteler, bölümler ve merkezlerle ilgili sunumlar gerçekleştirerek, öğrencilerin merak ettikleri soruları yanıtladı. Ayrıca fuar kapsamında lisans programları tanıtımlarına yönelik çeşitli atölye programları düzenlendi.