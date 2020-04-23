Sakarya, Kocaeli ve Düzce'de 23 Nisan kutlamaları - Son Dakika

Düzce, Kocaeli ve Sakarya'da çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu düzenlenen etkinliklerle doyasıya yaşadı.

Gölyaka Kaymakamlığı başta olmak üzere Gölyaka Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen kutlama programı, çelenk sunumuyla başladı.

Daha sonra Gölyaka Kaymakamı Abdullah Kurt, makamını temsili olarak, 1999 yılında Tunceli'de terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan Şehit Piyade Komando Onbaşı Tarık Demircan'ın kendisi ile aynı adı taşıyan yeğeni Tarık Demircan'a bıraktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin titizlikle uygulandığı program kapsamında makam aracı ile evinden alınarak kaymakamlık makamına getirilen anaokulu öğrencisi Demircan'a, babası ve öğretmeni eşlik etti.

Kaymakam Kurt, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bayram çerçevesinde ilçedeki çocukları mutlu etmek için planlamalar yaptıklarını, çocukların mutlu olmaya hakları olduğunu, onları mutlu etmelerinin ise kendilerinin vazifeleri olduğunu söyledi.

Kaymakamlık makamına temsili olarak oturan Demircan ise günün anlam ve önemini belirten şiirini okudu. Sokağa çıkmaları kısıtlanan akranlarına seslenen Demircan, "Sevgili Türkiye halkı, lütfen sevdikleriniz için evde kalalım. Sevdiklerimizi ve kendimizi koruyalım. Hayat eve sığar." ifadelerini kullandı.

Ziyaret, Kaymakam Kurt'un Demircan'a hediye vermesiyle sona erdi.

Ziyaretin ardından Demircan, Kaymakam Kurt'un balon ve Türk bayraklarıyla süslenen makam aracına bindirildi. Demircan'ın bulunduğu araca, balon ve Türk bayraklarıyla süslenen itfaiye, polis, jandarma ve zabıta ekiplerine ait araçlardan oluşan konvoy eşlik etti.

Vatandaşlar balkon ve pencerelerden konvoyu ilgiyle takip etti.

Müzik eşliğinde ilçe merkezinde yapılan konvoyda, ekip araçları siren çaldı.

Etkinlikte, Gölyaka Merkez Camisi hoparlöründen bir öğrenci tarafından İstiklal Marşı'nın on kıtası okundu.

Kaymakamlık tarafından 23 Nisan'da doğduğu belirlenen ilçedeki 5 çocuğa evlerinde pasta sürprizi yapıldı. Pasta ile sürprizden yaşadıkları memnuniyeti ifade eden öğrenciler Kaymakam Kurt'a teşekkür etti.

Evlerinden çıkmayan çocuklardan bazıları bahçelerinde Türk bayrakları sallayarak, şiir okudu ve evlerinin pencerelerini süsledi.

Sakarya'da polis, bir çocukla uçurtma uçurdu

Sakarya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan bir çocuğun uçurtmasını polis ekipleri uçurttu.

Adapazarı ilçesi Şeker Mahallesi'nde devriye görevini yerine getiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muhammet Raşit'in evinin bahçesinden uçurtma uçurmaya çalıştığını gördü.

Kısıtlama olduğu için sokağa çıkamayan Muhammet Raşit'e polis ağabeyleri yardım etti.

Polis ağabeyleriyle uçurtma uçuran Muhammet Raşit, emniyet ekiplerine teşekkür etti.

Sakarya'da müzik ve palyaçolu kutlama

Türk Kızılay Sakarya Şubesi ve AFAD ekipleriyle özel bir organizasyon şirketi müzik eşliğinde sokakları dolaştı, hediyeler vererek çocukların gününü kutladı.

Palyaço ve müzik eşliğinde dans eden ekipler, kısıtlama dolayısıyla evlerinden çıkamayan çocuklara Türk bayrağı ve hediyeler verdi.

Aileler ve çocuklar müziklere eşlik edip dans ederek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu doyasıya yaşadı.

Türk Kızılay Sakarya Şube Başkanı Zahit Tiryaki, gazetecilere yaptığı açıklamada, evlerinden ayrılamayan çocuklara sürpriz yapmak istediklerini söyledi.

Çocuklara hediyeler verdiklerini, 23 Nisan'ı onlar için coşkulu kılmaya çalıştıklarını belirten Tiryaki, neşelerinden çocukların eğlendiklerini anladıklarını ifade etti.

Kocaeli'de tahta bacaklı ve palyaçolu 23 Nisan kutlaması

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hazırlanan etkinlikte, tahta bacaklar ve palyaçolar mahalle mahalle dolaştı.

Dilovası Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 önlemleri kapsamında evden çıkamayan çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı neşesini yaşatmak için etkinlikler düzenledi.

Programla bayram coşkusunu evlerde yaşayan çocuklar, aileleriyle etkinliği evlerinin pencerelerinden izledi.

Çocuklara bayrak, balon ve şeker gibi hediyelerin dağıtıldığı etkinlikte, gerekli dezenfeksiyon da gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hamza Şayir, 23 Nisan'ın Kovid-19 günlerine denk geldiğini ancak kendilerinin, toplumun her kesimini bugünlerde yalnız bırakmadığını kaydetti.

Çocukları yalnız bırakmadıklarını belirten Şayir, "Onlar, kendi bayramlarında evde kalıyorlarsa 'Biz bayramı onların evlerine götürürüz.' dedik. Bu mutluluğu yaşasınlar istedik. Umarım bu zor günlerde çocuklarımızın bir nebze yüzünü güldürebilmişizdir." ifadelerini kulandı.

Programa, Kaymakam Mustafa Asım Alkan, Belediye Başkan Şayir, AK Parti İlçe Başkanı Osman Akbulut, jandarma ve emniyet mensupları da katıldı.