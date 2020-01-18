Salihli Belediyespor, ikinci devreye 3 puanla başlamak istiyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Salihli Belediyespor, ikinci devreye 3 puanla başlamak istiyor - Son Dakika Spor

Salihli Belediyespor, ikinci devreye 3 puanla başlamak istiyor

20 dakika önce

Salihli Belediyhespor ikinci devrenin ilk haftasında yarın deplasmanda Afyon temsilcisi Sandıklıspor'un konuğu olacak.

Salihli Belediyespor, ikinci devreye 3 puanla başlamak istiyor, System.String[]

Salihli Belediyhespor ikinci devrenin ilk haftasında yarın deplasmanda Afyon temsilcisi Sandıklıspor'un konuğu olacak. Yeşil-beyazlı ekip, rakibini yenerek ikinci yarıya moralli bir başlangıç yapmak istiyor.


Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grupta ilk devreyi 15 puanla 10. sırada tamamlayan Salihli Belediyespor, ikinci devrenin ilk haftasında deplasmanda Sandıklıspor'un konuğu olacak. Sandıklı İlçe Stadında oynanacak olan ve Muammer Sarıdağ, Enes Seymen, Aybars Türkkan hakem üçlüsünün yöneteceği maçta Yeşil-beyazlı ekip, rakibini yenerek devreye galibiyetli başlangıç yapmak istiyor.


Devre arası transfer döneminde Veysel Aksu, Fatih Kaçmaz ve Görkem Çelik'i transfer ederek kadroyu güçlendirdiklerini belirten Salihli Belediyespor Teknik Direktörü Ferudun Yarkın, "İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Deplasmanda konuk olacağımız Sandıklıspor'u yenerek, devreye 3 puanla başlamak istiyoruz" dedi.


Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlanırken, karşılaşma öncesi Sandıklıspor 19 puanla 7. sırada, Salihli Belediyespor ise 15 puanla 10. sırada yer alıyor.


İkinci devrenin ilk hafta programı ise şöyle: Bigadiç Belediyespor - Ayvalıkgücü Belediyespor, Bergama Belediyespor - Sökespor, Sandıklıspor - Salihli Belediyespor, Gönen Belediyespor - Bornova Yeşilovaspor, Manisa Sanayispor - Yunusemre Belediyespor, Aydın Yıldızspor - Bölmespor, Aliağa Futbol AŞ. - Bolvadin Belediyespor


Grupta tüm maçlar pazar günü oynanırken, müsabakalar saat 14.00'da başlayacak. - MANİSA

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Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:12 Kaynak: İHA
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