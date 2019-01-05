Salihli'nin Sultanları 2.yarıya Sarıyer Deplasmanında Başlıyor

Baş antrenör Kürşad Çetin yönetimindeki Salihli Belediyespor
, 2.yarının ilk haftasında deplasmanda lider Sarıyer
Belediyespor'un konuğu olacak. Türkiye
Bayanlar Voleybol 1. Lig A Grubu'nda ilk devreyi 11 puanla 10.sırada tamamlayan Salihli Belediyespor, ikinci yarıyı yarın deplasmanda konuk olacağı İstanbul
ekiplerinden lider Sarıyer Belediyespor maçı ile açacak. Bahçeköy
Orman Fakültesi Salonu'nda oynanacak olan karşılaşma ise saat 17.00'da başlayacak. Ligin ilk yarısında Salihli'de oynanan karşılaşmayı ise Sarıyer Belediyespor 3 - 0 kazanmıştı.
Karşılaşma öncesi Sarıyer Belediyespor 34 puanla lider durumda bulunurken, Yeşil-beyazlı ekip ise 11 puanla 10. sırada bulunuyor.
Öte yandan 2. yarının ilk haftasında Küçükyalı Yelkenspor - Karşıyaka
, Büyükçekmece
Voleybol Akademi - Mehmet Erdem Marmara
Akademi, Altınbaş Üniversitesi Yeşilyurt
- İzmir Büyükşehir Belediyespor
, Rota Koleji - Bahçelievler
Voleybol, Sakarya
Gelişimspor - Özateş maçları oynanacak. - MANİSA