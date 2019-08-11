Salvini'den denizdeki göçmenlere yardım eden Gere'e: Özel jetinle Hollywood'daki villana götür
29 dakika önce
İtalya'da Başbakan Yardımcısı Salvini, aynı zamanda bir insan hakları savunucu olan Hollywood aktörü Richard Gere'e, şu anda uluslararası sularda bekleyen yardım gemisi "Open Arms'da bulunan 160 göçmeni özel jetine alarak Hollywood'daki villasına götürmesini" istedi.
Hollywood'un ünlü aktörlerinden Richard Gere'in İtalya'da yaptığı göçmenlerin 'şeytanlaştırılmasına' son verilmesi çağrısına İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini'den sert bir cevap geldi.
Başbakan Yardımcısı Salvini, aynı zamanda bir insan hakları savunucu olan Gere'e, şu anda uluslararası sularda bekleyen yardım gemisi "Open Arms'da bulunan 160 göçmeni özel jetine alarak Hollywood'daki villasına götürmesini" istedi.
Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 07:12
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