Salvini'den denizdeki göçmenlere yardım eden Gere'e: Özel jetinle Hollywood'daki villana götür

Hollywood'un ünlü aktörlerinden Richard Gere'in İtalya'da yaptığı göçmenlerin 'şeytanlaştırılmasına' son verilmesi çağrısına İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini'den sert bir cevap geldi.Başbakan Yardımcısı Salvini, aynı zamanda bir insan hakları savunucu olan Gere'e, şu anda uluslararası sularda bekleyen yardım gemisi "Open Arms'da bulunan 160 göçmeni özel jetine alarak Hollywood'daki villasına götürmesini" istedi.