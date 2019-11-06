Şampiyon halterci Ayşegül Çakın'ın hedefi olimpiyatlarda zirve

Halterde eylül ayında Romanya'da düzenlenen organizasyonda gençlerde 59 kiloda Avrupa şampiyonluğunu Türkiye'ye getiren Ayşegül Çakın, azmi ve tutkusuyla elde ettiği başarılarına yenilerini eklemek istiyor.

Aydın'ın Efeler ilçesi Kemer Mahallesi'nde 2011 yılında ikizi Burak Emre'yle televizyonda efsane halterci Naim Süleymanoğlu'nu izlerken bu sporu yapmaya karar veren, 12 yaşında Aydın Gençlik Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü antrenörlerinden Yunus Emre Demirtaş ile çalışmaya başlayan Ayşegül Çakın, Büyükşehir Belediye Ankaraspor Kulübü'nde profesyonelliğe adım attı.

Rize'de 2016'da Yıldızlar Türkiye Halter Şampiyonası'nda şampiyon olarak adını duyuran milli sporcu, aynı yıl Polonya'da düzenlenen Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda ikinci ve Malezya'da düzenlenen Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda şampiyon oldu.

2017 yılında Polonya'daki Gençler Avrupa Şampiyonası'nda ikinciliğin ardından 2018 yılında İspanya'daki Akdeniz Oyunları'nda silkmede oyunlar rekorunu kırarak altın madalya kazanan Ayşegül Çakın, son olarak eylül ayında Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda gençler 59 kiloda şampiyon olmayı başardı.

Ayşegül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, en büyük gururu Romanya'da yaşadığını, burada Türk bayrağını göndere çektirip Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe selam yollamanın kendisi için paha biçilmez bir an olduğunu kaydetti.

"Önemli olan Türk bayrağını en yükseğe çıkarmak"

Başarısını hiç pes etmemesine bağladığını dile getiren Ayşegül Çakın, "Bizim için önemli olan Türk bayrağını en yükseğe çıkarmak. Çok şükür emeklerim de boşa çıkmadı." dedi.

Haltere ilk başladığı yıllarda çok zorlandığını, "birkaç yıl yapar bırakırım" diye düşündüğünü anlatan Çakın, şöyle konuştu:

"Bu kadar iyi bir sporcu olabileceğimi tahmin etmiyordum. Kim derdi ki dünya ve Avrupa şampiyonalarında birinci olacaksın, Türk bayrağını göndere çekeceksin ve Mehmetçiğe selam yollayacaksın. Ama çok şükür hepsini başardık. Hedefim artık olimpiyatlarda altın madalya kazanmak. Evet zor, bunu biliyorum ama benim için zor yok çünkü başaracağım."

"Bana çok inandılar"

Bir kız için halter sporuyla uğraşmanın sosyal zorluklarının da bulunduğunu, ancak başarılı olduktan sonra herkese kendisini gösterebildiğini ifade eden Ayşegül Çakın, başarılarında ailesinden gördüğü desteğin çok büyük payı olduğuna işaret etti.

Ayşegül, şunları kaydetti:

"Bana 'Sen kızsın yapamazsın, halter zor bir spor. Erkek gibi mi olmak istiyorsun? Boyun kısa kalacak' gibi şeyler söyleniyordu. Arada gelgitler yaşadım. Acaba ne yapsam, derken devam ettim ve güzel sonuçlar elde ettim. İnsan istedikten sonra her şeyi yapar, buna inanıyorum. Çok şükür her şey iyi oldu. Ailemin çok büyük emeği var. Bana çok inandılar. Onların yüzünü kara çıkarmadığım için çok mutluyum."

Antrenör Yunus Emre Demirtaş ise çok azimli bir sporcu olan Ayşegül Çakın'ın kariyerinde olimpiyatlarda altın madalyaya uzanacağına inancının tam olduğunu belirtti.