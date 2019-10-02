Son Dakika Haberleri: Şampiyon Judocudan, Rektör Prof. Dr. İlter Kuş'a Ziyaret
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Şampiyon Judocudan, Rektör Prof. Dr. İlter Kuş'a Ziyaret

26 dakika önce

Kazakistan'ın Almatı kentinde yapılan Dünya Ümitler Judo Şampiyonası'nda 63 kiloda altın madalya kazanan Balıkesirli sporcu Habibe Afyonlu, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş'u makamında ziyaret etti.

Şampiyon Judocudan, Rektör Prof. Dr. İlter Kuş'a Ziyaret, System.String[]

Kazakistan'ın Almatı kentinde yapılan Dünya Ümitler Judo Şampiyonası'nda 63 kiloda altın madalya kazanan Balıkesirli sporcu Habibe Afyonlu, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş'u makamında ziyaret etti. Habibe Afyonlu'nun ailesi ve yakınlarının da yer aldığı ziyarette, Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, tebrik ettiği başarılı sporcuya çeşitli hediyeler takdim etti.


"Yürekten kutluyorum"


Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, Balıkesir Üniversitesinin her zaman ve her konuda yerli ve milli duruşunu gösteren bir kurum olduğunu ifade ederken, uluslararası alanda farklı platformlarda Türkiye'yi temsil eden herkesin destekçisi olduklarını belirtti. Prof. Dr. İlter Kuş, "Habibe kardeşimiz, bayrağımızı kendi branşı olan Judoda en büyük organizasyonlardan Dünya Şampiyonasında başarıyla dalgalandırarak bizleri gururlandırdı. Balıkesir'i de başarıyla temsil etti. Habibe'nin genç yaştaki bu başarısını oldukça önemli buluyorum. Umuyorum ki kendisi tüm şampiyonalarda, uzun yıllar bizleri başarıyla temsil edecek. Kendisini ve onu yetiştiren ailesiyle antrenörlerini yürekten kutluyorum" dedi. - BALIKESİR

Kazakistan, Balıkesir, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 08:23 Kaynak: İHA
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