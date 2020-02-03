Şampiyon tenisçilerden Başkan Atabay'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Spor Şampiyon tenisçilerden Başkan Atabay'a ziyaret - Son Dakika Spor

Şampiyon tenisçilerden Başkan Atabay'a ziyaret

6 saat önce

İzmir'de düzenlenen turnuva da dereceye giren ve kupa alan Didim Tenis Kulübü öğrencileri Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ı makamında ziyaret etti.

Şampiyon tenisçilerden Başkan Atabay'a ziyaret, System.String[]

İzmir'de düzenlenen turnuva da dereceye giren ve kupa alan Didim Tenis Kulübü öğrencileri Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ı makamında ziyaret etti.


İzmir Kültür Park'da düzenlenen, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen 8-9-10 Yaş Kış Kupası Türkiye Serisi Tenis Şampiyonasına katılan, Didim Tenis Akademisi öğrencileri, Didim'e kupa ve derecelerle döndü.


27 Ocak 2020 tarihinden düzenlenen turnuva da Didim Tenis Akademisi öğrencilerinden Turan Efe şampiyon, Can turan yarı final, Adar Akbaş yarı final, İlkim Sidar Kara Yarı final, Ahmet Poyraz Işık Consolation 2.si, Damla Salabaş Consolation 2.'si olma başarısı gerçekleştirdi.


Turnuvada birbirinden güzel maçlar yaparak çok güzel dereceler çıkartan Didim Tenis Akademisinin minik tenisçileri, Didim Tenis Akademisi Kulüp Başkanı Seyhan Heb, Kulüp Sorumlu Antrenörü Harun Çamdeviren, Kulüp Antrenörü Akif Çeçen ve velileri ile birlikte Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ı makamında ziyaret etti.


Minik Tenisçilerin ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getiren Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, "Tenis sporunu ilçemize kazandırdıkları için Kulüp Başkanı Seyhan Heb Başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum, Minik Tenisçilerimizin kazanmış oldukları başarı bu yaşta çok önemli, inanıyorum ki bu tecrübeler sayesinde ileride daha büyük başarılar kazanacaklar. Hepsini tek tek tebrik ediyorum" İfadelerini kullandı.


Turnuva ile ilgili değerlendirme yapan Didim Tenis Akademisi Kulüp Başkanı Seyhan Heb ise, "Ekip olarak gittiğimiz turnuvada tüm oyuncularımız birbirinden güzel maçlar yapıp çok güzel dereceler çıkartmışlardır, Aldığımız kupa ve derecelerle, birlikte çalışmanın ne kadar önemli olduğunu, disiplinin, emek vermenin sonucunu ve mücadele etmenin neler kazandırdığını öğrenmiş olduk" dedi.


Ziyaretin sonunda Başkan Atabay, Şampiyon Tenisçilere Didim Belediyesi tarafından hazırlanan içerisinde çeşitli hediyelerin bulunduğu çanta takdim etti. - AYDIN

İzmir, Tenis, Didim, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:26 Kaynak: İHA
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