Samsun'da 200 yataklı Vezirköprü Devlet Hastanesi hizmete açılıyor - Son Dakika

Samsun'da 200 yataklı Vezirköprü Devlet Hastanesi hizmete açılıyor

21.11.2020 14:01
Samsun'da 200 yataklı Vezirköprü Devlet Hastanesi hizmete açılıyor, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Sağlık Bakanlığınca yapılan 200 yataklı Vezirköprü Devlet Hastanesinin pazartesi gününden itibaren hasta kabulüne başlayacağını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Sağlık Bakanlığınca yapılan 200 yataklı Vezirköprü Devlet Hastanesinin pazartesi gününden itibaren hasta kabulüne başlayacağını söyledi.

Karaaslan, Vezirköprü'de yapımı tamamlanan devlet hastanesi ve 20 üniteli Vezirköprü Diş Sağlığı Merkezinde incelemelerde bulundu.

İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç'tan bilgi alan Karaaslan, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele edilen bir dönemde yeni hastanenin hizmete alınmasının önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin sağlık altyapısının güçlü olmasının Kovid-19 salgını ile mücadelede önemli avantajlar sağladığına işaret eden Karaaslan, şöyle devam etti:

"Vezirköprü ilçemizin böyle bir yatırımla buluşması hakikaten çok önemli. 200 yataklı hastanemiz inşallah pazartesi itibarıyla hasta kabulüne başlayacak. Hem ilçede hem de bölgede önemli misyon üstlenecek. Bugüne kadar yapımında emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Önceki dönem Sağlık Bakanımız Ahmet Demircan'ın çok büyük emekleri var. Şu andaki Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın da aynı şekilde emekleri var. Tabii en tepede Sayın Cumhurbaşkanımızın, 'Benim en büyük hayalim' diye şehir hastaneleri ile başlattığı sürecin Türkiye'nin dört bir yanına yayılmış olması, vatandaşlarımızın bütün imkanlardan eşit şekilde faydalanması için yapılan hizmetler, özellikle şehir hastanelerimiz çok önemli. Samsun'umuza hayırlı olsun."

Karaaslan, Samsun'da yapımı devam eden hastaneler konusunda da bilgi vererek, "Samsun'da yapımı devam eden şehir hastanemiz de içinde olmak üzere 6 hastanemiz var. Plan ve projeleri devam edenler var. Dolayısıyla Samsun, bütün diğer önemli özelliklerinin yanında aynı zamanda sağlık şehri olacak." dedi.

Eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan ise AK Parti iktidarında Türkiye'de sağlık altyapısının yenilenme sürecinin başladığını, o süreçte Samsun'daki hastanelerden birinin de Vezirköprü'de yapıldığını söyledi.

İnşaat süresinde hukuki prosedürler nedeniyle gecikildiğini dile getiren Demircan, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız sırasında hız kazandı ve şimdi yeni dönemde arkadaşlarımızın da gayretleri ile hastaneyi açma imkanımız oldu. Altyapısı 250 yatak sayısına ulaşabilecek şekilde dizayn edildi. Samsun'da sağlık hizmetlerinin kaliteli şekilde verilme imkanı elde edilmiş oluyor. Samsun'un bir sağlık merkezi olarak gelişmesi sevindirici. Salgın sürecinde milletimizin kurallara uyma gayreti, salgından çıkma konusunda bize büyük destek oluyor. Aynı zamanda sağlık altyapısının yenilenmesiyle salgının sıkıntısını en az baskıyla atlatan ülkeler arasında olacağız inşallah."

Karaaslan, daha sonra Vezirköprü Besi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi alanında ve yapımı tamamlanan köy yollarında inceleme yaptı.

Ziyaret ve incelemelere Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis de katıldı.

Devlet Hastanesi, Vezirköprü, Pazartesi, Samsun, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da 200 yataklı Vezirköprü Devlet Hastanesi hizmete açılıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

O Ses Türkiye'nin sevilen yarışmacısı ses tellerinden ameliyat oldu Enginyurt Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Ordu'ya bir el atın, küçük esnaf batıyor Sokağa çıkma yasağını yanlış anlayan Osmaniyeli sanayi esnafı iş yerlerini 10.00'dan sonra açtı Yaşlı adam, apartman boşluğunda boğazı kesilmiş halde bulundu Eşi Gökhan Çıra'nın kendisini aldattığı ileri sürülen Melisa Emirbayer'e şiddet uyguladığı söylenen Selin Ciğerci gözyaşlarına boğuldu Köyde hurda Anadol'lara hayat veriyor: 2 bin liraya alıp restore ettikten sonra 11 bin liraya satıyor Domuz bağıyla vahişçe öldürülmüştü! Yaşlı kadının katil zanlıları dayı-yeğen çıktı Arınç'tan çok konuşulacak Çakıcı yorumu: Bu tehdit Kılıçdaroğlu'na değil demokrasiye yapılmıştır
Alanyaspor'da 1'i A takım futbolcusu 3 kişi koronavirüs oldu Alanyaspor'da 1'i A takım futbolcusu 3 kişi koronavirüs oldu         
14:09
Ibrahimovic yıllar sonra itiraf etti: Mihajlovic için Bologna'da bedava oynardı Ibrahimovic yıllar sonra itiraf etti: Mihajlovic için Bologna'da bedava oynardı         
13:29
Hollandalı gazeteci AB Savunma Bakanları Zoom toplantısına sızdı Hollandalı gazeteci AB Savunma Bakanları Zoom toplantısına sızdı         
12:50
Bakan Soylu'dan olası İstanbul depremiyle ilgili hayati uyarı: Aksi felakettir, hiç lafı eğip bükmeye gerek yok Bakan Soylu'dan olası İstanbul depremiyle ilgili hayati uyarı: Aksi felakettir, hiç lafı eğip bükmeye gerek yok         
12:40
Tartıştığı ablasını boğazından, karnından ve kolundan bıçaklayarak öldürdü Tartıştığı ablasını boğazından, karnından ve kolundan bıçaklayarak öldürdü         
12:04
Çin'de bulunan 5 bacaklı inek görenleri şaşırttı Çin'de bulunan 5 bacaklı inek görenleri şaşırttı         
11:56
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi         
11:27
Vatandaşların kısıtlamayı yanlış anladığı kentimizde in cin top oynuyor Vatandaşların kısıtlamayı yanlış anladığı kentimizde in cin top oynuyor         
10:55
Sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışan PKK'lı kadın terörist böyle yakalandı Sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışan PKK'lı kadın terörist böyle yakalandı         
10:25
Dolandırıldığını sanıp kamera kayıtlarını izledi, iş yerinin soyulduğunu fark etti Dolandırıldığını sanıp kamera kayıtlarını izledi, iş yerinin soyulduğunu fark etti         
10:19
Delil olmadığı için itiraz edilen trafik cezası mahkeme tarafından iptal edildi Delil olmadığı için itiraz edilen trafik cezası mahkeme tarafından iptal edildi         
09:52
55 ili ilgilendiren 145 yıllık rüya gerçek oluyor! Karadeniz-Akdeniz Yolu'nda sona doğru 55 ili ilgilendiren 145 yıllık rüya gerçek oluyor! Karadeniz-Akdeniz Yolu'nda sona doğru         
09:40
Doktor, iki korona hastasını öldürdü; nedenini de mahkemede soğukkanlılıkla anlattı Doktor, iki korona hastasını öldürdü; nedenini de mahkemede soğukkanlılıkla anlattı         
09:28
Ford Otosan'ın Gölcük fabrikasındaki yüzlerce işçi evlerinde karantinaya alındı Ford Otosan'ın Gölcük fabrikasındaki yüzlerce işçi evlerinde karantinaya alındı         
21:45
Serenay Sarıkaya makyajsız pozlarını paylaştı, sosyal medya yıkıldı Serenay Sarıkaya makyajsız pozlarını paylaştı, sosyal medya yıkıldı         
21:44
Ünlü şarkıcı Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile aşk yaşamaya başladı Ünlü şarkıcı Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile aşk yaşamaya başladı         
21:19
Bakan Koca, korona tedavisi gören sağlık çalışanının görüntüsünü paylaşıp vatandaşları uyardı Bakan Koca, korona tedavisi gören sağlık çalışanının görüntüsünü paylaşıp vatandaşları uyardı         
20:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2020 14:24:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'da 200 yataklı Vezirköprü Devlet Hastanesi hizmete açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei