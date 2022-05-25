Samsun'da "Geleneksel Gıda İşleme ve Saklama Yöntemleri" konferansı düzenlendi - Son Dakika
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Samsun'da "Geleneksel Gıda İşleme ve Saklama Yöntemleri" konferansı düzenlendi

25.05.2022 16:55
Samsun'da "Geleneksel Gıda İşleme ve Saklama Yöntemleri" konferansı düzenlendi

Samsun'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında, "Geleneksel Gıda İşleme ve Saklama Yöntemleri" konferansı gerçekleştirildi.

Samsun'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında, "Geleneksel Gıda İşleme ve Saklama Yöntemleri" konferansı gerçekleştirildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Araştırma Görevlisi Gülsevdi Öztürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Gazi İl Halk Kütüphanesinde düzenlenen konferansta, toplumların kültürlerinin yemek kültürüne de yansıdığını söyledi.

Yemek kültürünün coğrafya, dini inanış gibi nedenlerle farklılıklar gösterebildiğine işaret eden Öztürk, Türk toplumunun da kendine has bir yemek kültürü bulunduğuna dikkati çekti.

Türk mutfak kültürünün kökenlerinin 10-11. yüzyıla kadar dayandığının öngörüldüğünü anlatan Öztürk, "Çeşitlenmesinde Asya ve Anadolu topraklarındaki ürünler, oradaki yaşanmışlıklar, tarihi süreç içinde kültürel değerler, etkileşimler, Selçuklu ve Osmanlı saraylarında yeni gelişen teknikler ve metotlar etkili olmuştur. Çok fazla farklı kültürle etkileşim yaşanmış. Bu da Türk mutfağını zenginleştirdi." dedi.

Göçebe hayat, farklı bölgelerden gelen meyve ve sebzeler ile baharat kullanımının, Türk mutfağında yiyeceklerin saklanması konusunda önemli etkilere sahip olduğunu dile getiren Öztürk, Türk mutfağının yemek çeşitliliği, pişirme, muhafaza teknikleriyle dünyanın ilk üç mutfağı arasında yer aldığını vurguladı.

"Güzel lezzetlerimiz var, bunların farkında değiliz"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal da Türk mutfağının asırlık lezzetleri barındırdığını ancak yeteri kadar tanıtılmadığını söyledi.

Türk Mutfağı Haftası'nın bundan sonra her yıl 21-27 Mayıs tarihlerinde kutlanacağını aktaran İpekdal, "Önemli bir farkındalık oluşturacağını düşünüyorum. Özellikle yurt dışından ülkemizi gezmeye gelen turistlere mutfağımızla ilgili farklı sunumlar yapılması, onların Türk yemekleriyle tanıştırılması büyük önem arz ediyor." diye konuştu.

Samsun'a gelen ziyaretçileri coğrafi işaret almış yöresel lezzetler arasında yer alan kaz tiridi, Bafra ve Çarşamba pideleri gibi pek çok lezzetle ağırladıklarını anlatan İpekdal, şunları kaydetti:

"Gerçekten güzel lezzetlerimiz var, bunların farkında değiliz. Bunların pazarlanması, sunulması, tanıtılması büyük önem taşıyor. Samsun'un gastronomi anlamında en önemli avantajlarından biri, Türkiye'nin özeti olan bir şehirdir. Kafkaslardan Balkanlara, Doğu'dan, Güneydoğu'ya, Karadeniz Bölgesi'nin tamamından kültürleri bünyesinde barındırmış bir şehirdir. Bu insan çeşitliliği aynı zamanda doğal olarak yemek çeşitliliğine de yansımaktadır."

Öztürk, daha sonra katılımcıların sorularını yanıtladı.

Samsun'da Geleneksel Gıda İşleme ve Saklama Yöntemleri konferansı düzenlendi
Samsun'da Geleneksel Gıda İşleme ve Saklama Yöntemleri konferansı düzenlendi
Samsun'da Geleneksel Gıda İşleme ve Saklama Yöntemleri konferansı düzenlendi

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Kaynak: AA

Yemek Tarifi, Samsun, Mayıs, Türk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da 'Geleneksel Gıda İşleme ve Saklama Yöntemleri' konferansı düzenlendi - Son Dakika


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