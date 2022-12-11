Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a dikkat çeken mesaj: Türkiye gibi bir ülke herhalde armut toplamayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da Ömer Halisdemir Spor Salonunda düzenlenen 'Gençlik Buluşması'nda açıklamalarda bulundu. Gençlerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası anlaşmalara göre silahlandırılması ve asker çıkarılması yasak olan adaları silahlarla donatan Atina yönetimine tepki gösterdi.

"RAHAT DURMAZLARSA VURURUZ"

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi artık füzelerimizi yapmaya başladık. Bu üretim tabii Yunan'ı ürkütüyor. Tayfun diyorsun şimdi Yunan ürküyor, 'Atina'yı vurur' diyor. Rahat durmazlarsa vururuz" dedi.

"TÜRKİYE DE HERHALDE ARMUT DURMAYACAK"

Sözlerini sürdüren Erdoğan, "E vuracak tabi, sen rahat durmazsan, Amerika'dan adalara bir şeyler almaya çalışırsan, Türkiye gibi bir ülke herhalde armut toplamayacak. ABD'yi defalarca uyardım umurlarında olmadı, bize yanlış yapıyorlar" açıklamasında bulundu.

SURİYE'YE OPERASYON VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "4-5 bin tır Suriye'nin kuzeyine ABD silah mühimmat gönderiyor. Bunu defaatle söylememe rağmen umurlarında değil. Öyleyse kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz" ifadelerini de kullandı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz haftalarda Savunma Sanayii Başkanlığı'nın 'Tayfun Füze Sistemi Geliştirme Projesi' kapsamında ROKETSAN tarafından füze test atışı gerçekleştirilmişti. Rize-Artvin Havalimanı'nda Milli Savunma Bakanlığı'na ait apronda, karadan denize yapılan uzun menzilli atışta yerli füze 'Tayfun', Sinop açıklarına fırlatılmıştı. Test sonucunda füze, 561 kilometre uzaklıktaki hedefi başarıyla vurmuştu. Tayfun'un milli imkanlarla üretilmiş olması Yunan basınında endişeye yol açmıştı.