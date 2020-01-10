Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Ladik Kaymakamı Sedat Sezik ve Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, engelli Fahri Azim'i ziyaret etti.

Kaymakam Sezik, ziyarette yaptığı konuşmada, telefonu ve kapısının günün 24 saati vatandaşlara açık olduğunu belirterek, kaymakam olarak vatandaşlara hizmet için geldiğini söyledi.

Başkan Özel de davet ve misafirperverliği için Azim'e teşekkür ederek, "Sevgi göstererek, paylaşarak, değer vererek engeller kalkacaktır. Bugün sevdiğimiz kardeşimiz Fahri Azim'in konuğu olduk. Onun samimiyeti, güler yüzü bizleri çok mutlu ediyor. Kendisine ve ailesine gösterdikleri misafirperverlikten dolayı teşekkür ederim." dedi.

Azim de davetine icabet ettikleri için konuklarına teşekkür etti.

Ziyarete Ladik Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Seyit Ahmet Ayan ve Ladik Belediyespor Başkanı Kadir Akman ile Özel'in eşi Gürkan Özel de katıldı.

Kaymakam Yılmaz öğrencilerle kitap okudu

Havza Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Öğrencilerle Okuyoruz 2 Projesi" kapsamında kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Havza İmam Hatip Ortaokulunda 322 öğrencinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte Kaymakam Metin Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, protokol üyeleri, okul müdürleri ve öğrenciler bir saat kitap okudu.

Öğrencilerle sohbet eden Yılmaz, okumanın hayat boyu devam edecek bir süreç olduğunu vurgulayarak, "Güzel ve başarılı bir geleceğin yanı sıra düşünce ve hayal dünyanızı geliştirerek gelişiminize katkıda bulunacak kitap okuma alışkanlığını pekiştirerek, kitapları hayatınızdaki önemli bir rehber haline getireceğinize yürekten inanıyorum." dedi.

Milletvekili Yılmaz Ladik ilçesini ziyaret etti

AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Ladik ilçesinde ziyarette bulundu.

Yılmaz, partisinin ilçe başkanlığına ziyaretin ardından Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel'i ziyaret etti.

Şehit Ersan Sancı ve şehit Uğur Göksu'nun ailelerini ziyaret eden Yılmaz, ardından keçi besiciliği yapan Ahmet Aygül ile de görüştü.

Ziyaretlerde AK Parti Ladik İlçe Başkanı Recep Dirican da bulundu.

Kavak SYDV Mütevelli Heyeti Toplantısı

Kavak Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti, 2020 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Kaymakamlık toplantı salonundaki toplantıya Kaymakam İbrahim Engin Şenay başkanlık yaptı.

Şenay, 2020 yılı için mütevelli heyetinde görev yapmak üzere seçilen Kaya Mahallesi Muhtarı Mehmet Güngör ve Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Hamit Yerişkin'e hayırlı olsun dileğinde bulundu.

SYDV Mütevelli Heyeti olarak devletin temsilcisi olduklarına işaret eden Şenay, "Yardım dağıtımında hakkaniyetle iş yapmamız gerekiyor. Yoksa yaptığımız yanlışlığın cezasını bir gün gelir çekeriz." dedi.

Toplantı, çeşitli yardım konularını içeren 103 dosyanın karara bağlanmasının ardından sona erdi.

Bafra'daki hırsızlık zanlısı tutuklandı

Bafra ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kızılırmak Mahallesi'ndeki pazarda hırsızlık olayları yaşanması üzerine çalışma başlatan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli olarak A.G'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.