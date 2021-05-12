Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Samsun'dan kısa kısa

12.05.2021 15:07
Samsun'dan kısa kısa, System.String[]

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu 11 Mayıs 2016 tarihinde 23 yaşında şehit olan Özel Harekat Polisi Ersan Gürpınar, ölümünün beşinci yılında kabri başında anıldı.

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu 11 Mayıs 2016 tarihinde 23 yaşında şehit olan Özel Harekat Polisi Ersan Gürpınar, ölümünün beşinci yılında kabri başında anıldı.

Kavak Kaymakamlığınca düzenlenen anmaya, şehidin yakınları ile Kaymakam Ömer Saygılı, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Furkan Göktürk, Emniyet Müdürü Ahmet Yöntem, Komiser Seyfettin Güveli, polis memurları ve Özel Harekat polisleri katıldı.

Şehit Gürpınar'ın kabri başında dualar okundu.

Şehit ve onların emaneti olan ailelerini unutmanın mümkün olmadığını ifade eden Kaymakam Saygılı, "Bu vatanın toprağı şehitlerin kanlarıyla yoğrulmuştur. Haliyle şehitlerimizin vatan uğruna fedakarlıklarını ve yaptıkları kahramanlıkları hiçbir zaman unutmayacağız. Biz bu mücadelenin sahibi ataların evlatlarıyız. Geçmişimize sahip çıkmak, bizi biz yapan değerlerimizi gelecek nesillere taşımak, en büyük vazifemizdir. Milletimizin gönlünde şehitlerimizin ve ailelerinin her zaman müstesna bir yeri vardır. Bütün şehit yakınlarımızı saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun." dedi.

Müftü Belen'den Ramazan Bayramı mesajı

Kavak İlçe Müftüsü Yakup Belen, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Müftü Belen, mesajında, evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu da cehennem azabından kurtuluş ayı olan ramazan ayından, buruk da olsa, Ramazan Bayramı'na kavuşmanın mutluluk ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Bayramların, aynı dinin ve aynı inancın neşesinde insanları birleştirdiğini ifade eden Belen, şunları kaydetti:

"Bayramlar iman kardeşliğinin gerçek tezahür sahneleridir. Bayramlar, zamanı başka zaman, cihanı başka cihan eyleyen, mahzun gönüllere sevinç ve müjde tattıran, coşku ve barış rüzgarlarının dalga dalga yayıldığı ulvi zaman dilimleridir. Bayram atmosferini aile efradımıza, komşularımıza, akrabalarımıza, dostlarımıza, arkadaşlarımıza, içinde yaşadığımız topluma ve tüm insanlığa yayalım. Yüreklerimizin en ağır yükü olan dargınlıkları, küskünlükleri, düşmanlıkları, kin ve öfkeyi bir tarafa bırakarak af ve bağışlama yolunu tercih edelim.Ülkemizin, gönül coğrafyamızın, İslam aleminin ve ilçe halkımızın mübarek Ramazan Bayramlarını en içten duygularımla tebrik ediyorum. İnsanlığın barış, huzur ve adaletine vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Bayramınız mübarek olsun."

Belediye Başkanı Özdemir'den Ramazan Bayramı mesajı

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Özdemir, mesajında tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

"Salgın nedeniyle her ne kadar geçmiş ramazanların coşkusunu tam anlamıyla yaşayamasak da mübarek ayın manevi iklimini evlerimize taşıyıp sabır ve tevekkülle ibadetlerimizi yerine getirdik." ifadesinde bulunan Özdemir, şunları kaydetti:

"Ramazan ayının bitmesinin üzüntüsünü yaşarken yeni bir bayrama kavuşmanın da buruk sevinci var içimizde. Bu sene daha dün dediğimiz bayramlar için eski bayramlar demenin hüznü var içimizde. İnşallah en kısa sürede bu belayı başımızdan def eder yine kucaklaşarak bayramlaştığımız bayramlara hep birlikte ulaşacağız. Bunun için bu bayram evde kalalım. Bayram boyunca tedbirler kapsamında belirtilen haller dışında sokağa çıkmayalım. Ramazan Bayramı'nın kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi perçinlenmesini diliyor, bu mübarek günlerin Kudüs'te ve İslam coğrafyasında zulümlerin bitmesine, dünyanın huzur yurdu haline gelmesine vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Havzalı hemşerilerimin ve tüm ülkemizin Ramazan Bayramı'nı kutlarım. Hayırlı bayramlar."

Kavak'ta Ramazan Bayramı tedbirleri

Kavak Kaymakamlığınca Ramazan Bayramı tedbirleri toplantısı düzenlendi.

Kaymakam Ömer Saygılı başkanlığında düzenlenen toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Furkan Göktürk ve İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yöntem katıldı.

Kaymakam Saygılı, tam kapanma ile Samsun'da olduğu gibi Kavak ilçesinde de Kovid-19 vaka sayılarında azalma olduğunu söyledi.

Koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiz hale getirilmesi konusunda kolluk kuvvetlerine de önemli görevler düştüğüne dikkati çeken Kaymakam Saygılı,"Alınan tedbirlere uyum sağlanması neticesi koronavirüs vaka sayılarında önemli düşüşler tespit edilmiştir. Virüsün tamamen yok edilmesi için kolluk kuvvetleri olarak denetimlere ağırlık vermemiz gerekiyor. Ramazan Bayramı'nı kutlamak ve birlikte sevinçle geçirmek amacıyla, akrabalar, komşular bir araya gelmek isteyecek. Bu konuda virüs vakalarının tekrar yükselişe geçmemesi için vatandaşlarımıza sıklıkla uyarıda bulunalım. Vatandaşlarımızın yoğun bulunabileceği yerlerde denetimlerde bulunalım." dedi.

Kaymakam Ömer Saygılı zaman buldukça denetimlere kendisinin de katılacağını kaydetti.

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Kaynak: AA

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