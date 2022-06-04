Samsun'un havası bisiklet ve toplu taşımadaki elektrikli araçlarla değişecek - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'un havası bisiklet ve toplu taşımadaki elektrikli araçlarla değişecek

04.06.2022 11:05

Samsun'da yürütülen çalışmalarla bisiklet yolu ağının 125 kilometreye ulaşması hedefleniyor.

Samsun'da yürütülen çalışmalarla bisiklet yolu ağının 125 kilometreye ulaşması hedefleniyor.

Canik ilçesindeki Doğu Park'tan başlayan, kesintilerle İlkadım'a kadar ulaşan, Atakum sahili boyunca da kesintisiz devam eden bisiklet yolunun uzatılması için Adnan Menderes Bulvarı'nda Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma yürütüyor.

Çalışmaların ilerleyen dönemde ilçe merkezlerine de yayılmasıyla bisiklet yolu ağının 125 kilometreye ulaşması planlanıyor.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AA muhabirine, kentte bisiklet kullanımını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Denize paralel bir şehir olan Samsun'da toplu taşımayla entegre bisiklet yolu yapacaklarını belirten Demir, karbon salınımını azaltmayı, sağlıklı bir yaşam ve ulaşımın bisikletle sağlanmasını amaçladıklarını anlattı.

Kentte 28 kilometre bisiklet yol ağı bulunduğuna işaret eden Demir, "9 kilometrelik yeni inşaat devam ediyor, dolayısıyla 37 kilometreye çıkıyor. Bitiminde 11 kilometre daha bisiklet yolu projelendirdik. Master plan çerçevesinde Samsun'da planladığımız bisiklet yolu uzunluğu, 124-125 kilometre." dedi.

Bisiklet yolunun 70 kilometresi sahil bandında olacak

Projelendirdikleri bisiklet yollarının Çarşamba, Tekkeköy ve 19 Mayıs ilçesi arasındaki sahil boyunca süreceğini vurgulayan Demir, "Yaklaşık 70 kilometresini sahil bandına paralel hatlar olarak planladık. Sadece bisiklet yolu olarak değil, scooter ve diğer elektrikli araçların da kullanacağı şekilde bunları planlıyoruz. İki ve dört kişilik pedallı ve elektrikli araçlar için de planladığımız bir proje bu." diye konuştu.

Demir, bisiklet kullanımının sıfır karbon salınımı açısından önem taşıdığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Toplu ulaşımda kullandığımız araçları da elektrikliye dönüştürüyoruz. İlk 20 elektrikli otobüsü bu sene devreye alıyoruz. Arkasından tüm toplu taşımayı muhtemelen elektrikli araçlara dönüştüreceğim. Bisiklet yolu kavramını en etkin, yaygın, yoğun şekilde dizayn ettik. Şehir içindeki ana arterlerde de insanlarımızın günlük hayatlarına bisikletin girmesini hedefliyoruz. Her alanda faydalı bir sistem, trafik güvenliği ve karbon salınımı açısından da... İnsan sağlığına son derece katkı sağlayan bir spor aracı olarak da düşünecek olursak, bisiklet kullanımını çok önemsiyoruz."

Yapacakları bisiklet yollarında çeşitli düzenlemeler de gerçekleştireceklerini aktaran Demir, dinlenme alanları ile engellilere ve tüm yaş gruplarına hitap edecek özellikler bulunacağını vurguladı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Samsun Temsilcisi Tarık Torul da bisiklet yollarının amacı dışında kullanılmasının önüne geçilmesi gerektiğini, bununla bisiklet kullanımının da yaygınlaşabileceğini kaydetti.

Samsun'un havası bisiklet ve toplu taşımadaki elektrikli araçlarla değişecek
Samsun'un havası bisiklet ve toplu taşımadaki elektrikli araçlarla değişecek
Samsun'un havası bisiklet ve toplu taşımadaki elektrikli araçlarla değişecek
Samsun'un havası bisiklet ve toplu taşımadaki elektrikli araçlarla değişecek

YORUMLAR
500
İstanbul'da hafta sonu sınavlarına girecek öğrenciler, velileri ve öğretim görevlilerine toplu taşıma ücretsiz olacak İstanbul'da hafta sonu sınavlarına girecek öğrenciler, velileri ve öğretim görevlilerine toplu taşıma ücretsiz olacak Malatya'da şehir içi toplu taşıma ücretleri güncellendi Malatya'da şehir içi toplu taşıma ücretleri güncellendi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'un havası bisiklet ve toplu taşımadaki elektrikli araçlarla değişecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:46 İstanbul'da maymun çiçeği virüsü şüphesi! Eczacının bildirdiği 3 kişi hastaneye götürüldü, test sonuçları bekleniyor
01:09 İki grup arasında çıkan kavgaya müdahale etmek isteyen 2 polis yaralandı
00:45 Evine gelen misafirin intihar ettiğini söylemişti, gerçek çok geçmeden anlaşıldı
00:44 Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Lazaris, PKK gösterisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı!
23:52 Milletler Ligi'nde oynanan voleybol karşılaşmasına Meral Akşener'in protestosu damga vurdu! Türkistan bayrağı açarak slogan attı
23:34 Ümit Özdağ'ın Beyazıt Öztürk paylaşımı kısa sürede gündem oldu! Gerçek ortaya çıkınca paylaşımlar silindi
23:30 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sonrası ilk açıklama: Diyaloğu sürdüreceğiz
23:27 Almanya'da asgari ücrete 3. kez zam yapıldı! Saatlik ücret 12 euroya çıktı
23:06 Otomobil ve çekici çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı
23:04 NATO'ya katılmak için başvuruda bulunan İsveç ve Finlandiya'ya Türkiye'den mesaj: Üyelikleri taleplerimize verecekleri yanıta bağlı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2022 11:48:48. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'un havası bisiklet ve toplu taşımadaki elektrikli araçlarla değişecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement