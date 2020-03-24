Sanatçı İgor Gushchin koronavirüs salgınını fırça ucuna taşıdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sanatçı İgor Gushchin koronavirüs salgınını fırça ucuna taşıdı - Son Dakika

Sanatçı İgor Gushchin koronavirüs salgınını fırça ucuna taşıdı

6 saat önce

Dünya genelinde yeni tip korona virüsün (Kovid-19) yayılması ile birlikte ressamlar da salgını ve mücadeleyi tuvallere yansıtmayı sürdürüyor.

Sanatçı İgor Gushchin koronavirüs salgınını fırça ucuna taşıdı, System.String[]

Dünya genelinde yeni tip korona virüsün (Kovid-19) yayılması ile birlikte ressamlar da salgını ve mücadeleyi tuvallere yansıtmayı sürdürüyor. Sanatçı İgor Gushchin de Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için kornavirüs salgınını tuvale taşıdı.


Sanatçı İgor Gushchin, dünya üzerinde korku ve endişe ile takip edilen korona virüsü fırça ucuyla tuvale taşıdı. Sanatçı Gushchin, korona virüsün insan psikolojisi üzerinde meydana getirdiği etkenlerden uzaklaşabilmek adına sanatıyla tuvale yansıttığı eserlerini sanatseverlerle paylaştı. Sanatçı, "Kendimiz için, ailemiz için, toplum için yetkililerin yaptığı uyarı ve önlemleri dikkate alalım, uyalım, sağlıklı kalalım" dedi.


Açıklamada, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için her gün ayrı bir sanatçı tarafından resmedilerek, korona virüsün farklı bakış açılarıyla paylaşmaya devam edileceği bildirildi.


1965 doğumlu, Almatı kentinde yaşayan ve Rus sanatçı İgor Gushchin, St. Petersburg Gavrila Derjavin Güzel Sanatlar Akademisi, İngiltere'nin Londra kentinde bulunan Avrupa Yaratıcı Derneği ve Gürcistan Sanatçılar Birliği üyesidir. Benzersiz bir resim tekniği sanatçısı olan İgor Gushchin, "The essence of transcendental art" kitabının da yazarıdır. Gushchin, her yıl St.Petersburg, Karagandı, Almatı, Riga ve İtalya'da karma ve kişisel sergilerine katılıyor. Sanatçının eserleri Rusya, Kanada, ABD, Kazakistan ve Baltık ülkelerinde birçok özel koleksiyonlarda yer alıyor. - İSTANBUL

Petersburg, Almatı, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 06:10 Kaynak: İHA

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