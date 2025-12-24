Sanatçı Veysel Yıldırım\'dan İklim İçin Rekor Denemesi

LONDRA'da belediyeye ait bir daireyi sanat müzesine dönüştüren grafik tasarımcı ve ressam Veysel Yıldırım, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için hazırladığı çalışmasıyla iklim değişikliği ve küresel ısınmaya değiniyor. Yıldırım Guinness rekorunun çevre mesajını daha geniş kitlelere ulaştıracağını umduğunu belirterek, "Biz sanatçılar biraz inatçıyız ve ulaşılamayana tutkunuz. Demek istiyorum ki bakın oluyor, hemen harekete geçin. Çizmeden, boyamadan yaşayamam. Resim yapmazsam stres olurum, panik atak geçiririm, ellerim titrer. Sanat yapmak beni sakinleştiriyor" dedi.

Hackney'deki evine 'Sistine Chapel London Art House' adını veren 65 yaşındaki sanatçı, yedi ay boyunca her gün 6 -7 saat çalışarak iklim kriziyle ilgili mesajlar içeren 100 afiş hazırladı. A1 boyutundaki posterlerin her birinde, 'Climate Change' ifadesinin baş harfleri olan CC formunun içine binlerce kelimeyi küçük ve düzenli el yazısıyla tek tek yazan Baba, bugüne kadar 100 binden fazla slogan üretti. Sanatçı, gezegene yönelik tehditlere dikkat çekmeyi amaçlayan bu çalışmasını Guinness Rekorlar Kitabı ekibine değerlendirilmek üzere gönderdi.

İKLİM DEĞİŞİKLİLİĞİNE DİKKAT ÇEKİYOR

Climate Change (İklim Değişikliği) baş harfleri olan CC içine her posterde binlerce kelimeyi teker teker eliyle yazdığını belirten Yıldırım, "Bu çalışma dünyada türünün ilk örneği olabilir ve 100 binden fazla mesaj içeriyor. Kalem, kağıt ve sanatın güzel bir birleşimi. Günde 6-7 saat çalışırken sağlığımı kaybettim ve ruhsal bir sarsıntı yaşadım. Doktorum, 'Durmazsan görme yetini kaybedebilirsin' dedi. Ama bana güç veren şey, insanlıkla paylaşmak istediğim mesajların içindeki anlamdı. Son yedi ayımı bu projeye adayarak hem küresel ısınmaya hem de iklim değişikliğine dikkat çeken gerçekten anlamlı bir eser yarattım" dedi.

'SOSYAL MEDYA VE DİJİTAL BAĞIMLILIĞIN YIKICI ETKİLERİNE IŞIK TUTMAK İSTİYORUM'

Yıldırım, afişlerle ulaşmak istediği ikinci hedefi ise, sosyal medya ve dijital bağımlılığın yıkıcı etkilerine ışık tutmak olduğunu söyleyerek, "İnsanlar, özellikle çocuklar, giderek çizim yapmaktan, kağıt ve kalem kullanmaktan yani hayal kurmaktan ve bir şeyler yaratmaktan uzaklaşıyorlar. Umarım grafik işlerimi ve onlara harcanan emeği gördüklerinde, kağıt ve kalemin güzelliğini hatırlarlar. Bu da onlara hem iklim değişikliğini düşünme hem de 'Ben de yapabilirim' diye ilham verme gücü kazandırır" diye konuştu.

Yıldırım, Milano'da ipek üzerine çizim yapmayı öğrendiğini belirterek, "Orada, Michelangelo dahil olmak üzere İtalyan sanatına derin bir hayranlık geliştirdim. Michelangelo'nun ünlü eseri, Sistine Şapeli, bugün evime de adını veren ilham kaynağım oldu" dedi.

Anne ve babasının vefatının ardından evini bir 'yaşayan sanat enstalasyonuna' dönüştürmeye başladığını söyleyen Yıldırım, "Duvarlardan radyatör kapağına, mutfak dolaplarından tuvalet tavanına kadar her yer akrilik resimler, bebek koleksiyonları, sanat kopyaları ve türlü objelerle dolu. Küçük balkonu boyalarla kaplı, oturma odası ise aynı zamanda stüdyo olarak kullanılıyor. 2019'da, iki odalı dairesi İngiltere'de resmi olarak müze statüsü kazandı. O zamandan beri, Avrupa'nın dört bir yanından ziyaretçiler ücretsiz gezmek için zilini çalıyor" ifadelerini kullandı.

Hackney Belediye Başkanı Caroline Woodley'e bir afiş gönderen Yıldırım, doğa aşığı biri olarak Guinness rekorunun çevre mesajını daha geniş kitlelere ulaştıracağını umduğunu söyleyerek, "Biz sanatçılar biraz inatçıyız ve ulaşılamayana tutkunuz. Demek istiyorum ki, bakın, oluyor, hemen harekete geçin. Çizmeden, boyamadan yaşayamam. Resim yapmazsam stres olurum, panik atak geçiririm, ellerim titrer. Sanat yapmak beni sakinleştiriyor" diye konuştu.