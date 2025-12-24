Sanatçı Veysel Yıldırım'dan İklim İçin Rekor Denemesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Sanatçı Veysel Yıldırım'dan İklim İçin Rekor Denemesi

Sanatçı Veysel Yıldırım\'dan İklim İçin Rekor Denemesi
24.12.2025 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Veysel Yıldırım, iklim değişikliğine dikkat çekmek için Guinness rekoru deniyor ve sanatını paylaşıyor.

LONDRA'da belediyeye ait bir daireyi sanat müzesine dönüştüren grafik tasarımcı ve ressam Veysel Yıldırım, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için hazırladığı çalışmasıyla iklim değişikliği ve küresel ısınmaya değiniyor. Yıldırım Guinness rekorunun çevre mesajını daha geniş kitlelere ulaştıracağını umduğunu belirterek, "Biz sanatçılar biraz inatçıyız ve ulaşılamayana tutkunuz. Demek istiyorum ki bakın oluyor, hemen harekete geçin. Çizmeden, boyamadan yaşayamam. Resim yapmazsam stres olurum, panik atak geçiririm, ellerim titrer. Sanat yapmak beni sakinleştiriyor" dedi.

Hackney'deki evine 'Sistine Chapel London Art House' adını veren 65 yaşındaki sanatçı, yedi ay boyunca her gün 6 -7 saat çalışarak iklim kriziyle ilgili mesajlar içeren 100 afiş hazırladı. A1 boyutundaki posterlerin her birinde, 'Climate Change' ifadesinin baş harfleri olan CC formunun içine binlerce kelimeyi küçük ve düzenli el yazısıyla tek tek yazan Baba, bugüne kadar 100 binden fazla slogan üretti. Sanatçı, gezegene yönelik tehditlere dikkat çekmeyi amaçlayan bu çalışmasını Guinness Rekorlar Kitabı ekibine değerlendirilmek üzere gönderdi.

İKLİM DEĞİŞİKLİLİĞİNE DİKKAT ÇEKİYOR

Climate Change (İklim Değişikliği) baş harfleri olan CC içine her posterde binlerce kelimeyi teker teker eliyle yazdığını belirten Yıldırım, "Bu çalışma dünyada türünün ilk örneği olabilir ve 100 binden fazla mesaj içeriyor. Kalem, kağıt ve sanatın güzel bir birleşimi. Günde 6-7 saat çalışırken sağlığımı kaybettim ve ruhsal bir sarsıntı yaşadım. Doktorum, 'Durmazsan görme yetini kaybedebilirsin' dedi. Ama bana güç veren şey, insanlıkla paylaşmak istediğim mesajların içindeki anlamdı. Son yedi ayımı bu projeye adayarak hem küresel ısınmaya hem de iklim değişikliğine dikkat çeken gerçekten anlamlı bir eser yarattım" dedi.

'SOSYAL MEDYA VE DİJİTAL BAĞIMLILIĞIN YIKICI ETKİLERİNE IŞIK TUTMAK İSTİYORUM'

Yıldırım, afişlerle ulaşmak istediği ikinci hedefi ise, sosyal medya ve dijital bağımlılığın yıkıcı etkilerine ışık tutmak olduğunu söyleyerek, "İnsanlar, özellikle çocuklar, giderek çizim yapmaktan, kağıt ve kalem kullanmaktan yani hayal kurmaktan ve bir şeyler yaratmaktan uzaklaşıyorlar. Umarım grafik işlerimi ve onlara harcanan emeği gördüklerinde, kağıt ve kalemin güzelliğini hatırlarlar. Bu da onlara hem iklim değişikliğini düşünme hem de 'Ben de yapabilirim' diye ilham verme gücü kazandırır" diye konuştu.

Yıldırım, Milano'da ipek üzerine çizim yapmayı öğrendiğini belirterek, "Orada, Michelangelo dahil olmak üzere İtalyan sanatına derin bir hayranlık geliştirdim. Michelangelo'nun ünlü eseri, Sistine Şapeli, bugün evime de adını veren ilham kaynağım oldu" dedi.

Anne ve babasının vefatının ardından evini bir 'yaşayan sanat enstalasyonuna' dönüştürmeye başladığını söyleyen Yıldırım, "Duvarlardan radyatör kapağına, mutfak dolaplarından tuvalet tavanına kadar her yer akrilik resimler, bebek koleksiyonları, sanat kopyaları ve türlü objelerle dolu. Küçük balkonu boyalarla kaplı, oturma odası ise aynı zamanda stüdyo olarak kullanılıyor. 2019'da, iki odalı dairesi İngiltere'de resmi olarak müze statüsü kazandı. O zamandan beri, Avrupa'nın dört bir yanından ziyaretçiler ücretsiz gezmek için zilini çalıyor" ifadelerini kullandı.

Hackney Belediye Başkanı Caroline Woodley'e bir afiş gönderen Yıldırım, doğa aşığı biri olarak Guinness rekorunun çevre mesajını daha geniş kitlelere ulaştıracağını umduğunu söyleyerek, "Biz sanatçılar biraz inatçıyız ve ulaşılamayana tutkunuz. Demek istiyorum ki, bakın, oluyor, hemen harekete geçin. Çizmeden, boyamadan yaşayamam. Resim yapmazsam stres olurum, panik atak geçiririm, ellerim titrer. Sanat yapmak beni sakinleştiriyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Veysel Yıldırım, Kültür Sanat, Çevre, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Sanatçı Veysel Yıldırım'dan İklim İçin Rekor Denemesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kol ağrısı şikayetiyle başladı Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti
Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü
Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi
Papa’dan Noel’de ateşkes çağrısı Papa'dan Noel'de ateşkes çağrısı
İbretlik son Esed’in saha komutanı Lübnan’da öldürüldü İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü
Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı
Uçak kazası sonrası soluğu enkazın bulunduğu arazide aldı Uçak kazası sonrası soluğu enkazın bulunduğu arazide aldı
Kaza mı sabotaj mı Uçağın düşüşüyle ilgili iddia ortalığı karıştırdı Kaza mı sabotaj mı? Uçağın düşüşüyle ilgili iddia ortalığı karıştırdı
MEB, fenomen öğretmenler için harekete geçti Ağır cezalar yolda MEB, fenomen öğretmenler için harekete geçti! Ağır cezalar yolda
ABD’de yaşlı bakım evinde patlama: 2 ölü ABD'de yaşlı bakım evinde patlama: 2 ölü
Pasaport, ehliyet, kimlik kartına zam İşte yeni ücretler Pasaport, ehliyet, kimlik kartına zam! İşte yeni ücretler
Türkiye’nin dev zincir marketi, katılım bankası kuruyor Türkiye'nin dev zincir marketi, katılım bankası kuruyor
Asgari zammı sadece maaşı değil tüm ödemeleri değiştirdi İşte kalem kalem yeni ücretler Asgari zammı sadece maaşı değil tüm ödemeleri değiştirdi! İşte kalem kalem yeni ücretler

06:06
Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar etti
Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar etti
23:10
Saadettin Saran’ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
Saadettin Saran'ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
22:40
Gözaltına alınan Saadettin Saran’dan ilk görüntü
Gözaltına alınan Saadettin Saran'dan ilk görüntü
21:40
Dursun Özbek’ten taraftara yeni yıl hediyesi İşte o yıldız isim
Dursun Özbek'ten taraftara yeni yıl hediyesi! İşte o yıldız isim
21:26
Yenidoğan çetesi hakim karşısında Kendisini böyle savundu
Yenidoğan çetesi hakim karşısında! Kendisini böyle savundu
21:13
Özel’den vatandaşlara ’sokak’ çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
Özel'den vatandaşlara 'sokak' çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
20:12
Sadettin Saran’ın gözaltına alındığı yer belli oldu Bakın neredeymiş
Sadettin Saran'ın gözaltına alındığı yer belli oldu! Bakın neredeymiş
19:59
Tribünlere dönüp şortunu indirdi, salon yangın yerine döndü
Tribünlere dönüp şortunu indirdi, salon yangın yerine döndü
19:39
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
19:33
Rezan Epözdemir hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı
Rezan Epözdemir hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı
18:58
Kulübü takımda kalacağını açıkladı Fenerbahçe’de transfer iptal
Kulübü takımda kalacağını açıkladı! Fenerbahçe'de transfer iptal
18:07
50 bin mahkuma tahliye yolu 11. Yargı Paketi, TBMM’de kabul edildi
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi, TBMM'de kabul edildi
17:35
Asgari ücretten sonra memur ve emekli zammında da tablo netleşti
Asgari ücretten sonra memur ve emekli zammında da tablo netleşti
17:10
İşte Ankara’da düşen jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar
İşte Ankara'da düşen jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2025 06:25:02. #7.13#
SON DAKİKA: Sanatçı Veysel Yıldırım'dan İklim İçin Rekor Denemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.