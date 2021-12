Sanatçılar, NFT'nin sanatı büyüteceğini düşünüyor - Son Dakika

? Desing Week Türkiye'nin ikinci gününde düzenlenen 'Resim ve Tasarım' panelinde konuşan ünlü sanatçılar İsmail Acar ve Nazlı Keçili, NFT'nin sanat sektöründeki yerine dikkat çekerek, etkilerini değerlendirdi. Acar, NFT'ye duygusal yaklaştığını, bir deneyim olduğunu söyledi. Keçili ise 'NFT'nin sanatı büyüteceğini, yararı olacağını düşünüyorum' dedi. Desing Week Türkiye kapsamında düzenlenen 'Resim ve Tasarım' başlıklı panelde sanatçı İsmail Acar ve Nazlı Keçili konuşmacı olarak yer aldı. Gazeteciler Oylum Talu ve Hakan Çelik'in moderatörlüğünü yaptığı oturumda sanatçılar, gençlere tavsiyelerde bulunarak resim sanatının öneminden ve geleceğinden konuştu. NFT OLAYINA DUYGUSAL YAKLAŞIYORUM

Matematiği mantık olarak gördüğünü belirten İsmail Acar, 'Matematiğin başlangıç noktası mantıktır. Matematik resim için soğuk oluyor ama mantık reel bir tanım. Sanat aslında sorgulayan bir şey bazen takdir ediyor bazen sorguluyor. Dışarıdaki sergiye bir tane orijinal eser koydum karşısında dijital ortama aktarılmış NFT'si var. İzleyicilere hangisi ilginç geldi diye sordum çoğu orijinal eseri seçti. Karşılaştırma yaptım, aslında bu bir deneyim. Deneyim içinde biz soru sorarız. Sanatçıların en büyük özelliği duygusal zekayı kullanmalarıdır. NFT olayına duygusal yaklaşıyorum. Sergide bir karşılaştırma yaptım. Bence bütün arkadaşların Leonardo da Vinci'yi çok iyi anlamaları lazım. Çünkü Vinci demek her şey demek. Ne zaman, hangi dönemde yaşarsa yaşasın o bir dahi olurdu' diye konuştu. ACAR RESİMLERİNDE NEDEN NAR, ELMA KULLANIYOR?

'Türkler İstanbul'da yaşayıp New York gökdelenlerini çiziyor' diyen Acar, 'Bizim zamanımızda güzel sanatlar fakültesinde sanat tarihi derslerinde Mimar Sinan okutulmazdı. Bizi tamamıyla batı eğitimiyle eğittiler. Bizim dönemimizde uluslararası alanda çok fazla etkinlik gösteremedik. Bu yüzden olduğunu düşünüyorum. Çünkü yurt dışına çıktığım zaman bir baktım derslerde Mimar Sinan'ın Sanat Tarihi dersini okutuyorlar. Yurt dışında Fransız, Fransız gibi; İtalyan, İtalyan gibi resim çiziyor. Türkler İstanbul'da yaşıyor ama New York'un gökdelenlerini çiziyor. Burada bir sorun var dedim. Benim anneannem nar alıp kırardı 'bismillah' derdi. Ben bir nar resmi yaptım arkasına bismillah yazdım. Londra'daki bir müzenin müdürü satın aldı. Başımı kaldırıp gördüğüm kendi ailemden, ülkemden anlatılan hikayeleri göz önüne alarak resim yapmaya başladım. Fransız Fransız gibi resim yaparken ben de Türk'tüm Türk gibi resim yapmam gerekiyordu? ifadelerini kullandı. UZAY YOLCULUĞUNUN BİZE NE KATKISI VAR?

4 yıl önce bir çevre vakfı kurduklarını aktaran Acar, 'Çevremiz sadece bizden oluşmuyor. Doğamız çok güzel bunun farkında olmalıyız. Dünya bize yetiyor ama sahip çıkmamız lazım. Neden dünyanın dışında uzay yolculuğu yapıyoruz, bize katkısı ne' Bazı şeyleri sorgulamalıyız. Empati yapmalıyız bütün sanatçılar bunu yapıyor. Tasarımcılar da bunu yapsa çok iyi olur? dedi.

GENÇLERE TAVSİYE: KENDİNİZİ HER ALANDA GELİŞTİRİN

Artkolik Sanat ve Eğitim Platformu Kurucusu Nazlı Keçili ise platformun 10 yıl önce kurulduğunu söyleyerek faaliyetlerine yönelik bilgi verdi. Matematiğin ve iletişimin önemine dikkat çeken Keçili, 'İletişimin önemine inanıyorum. İş ne olursa olsun iletişimi başarılı yaptığınız zaman doğru hedef kitleye ulaşıyorsunuz. Gençler ne iş yaparsa yapsın matematik ve iletişim konusuna önem vermeleri gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca sadece yaptınız işle ilgilenmeyin, kendinizi her alanda geliştirin. Sanat eğitimin içinde olmalı, yaratıcılık yine öyle. Eğitimde sanatın en az diğer bilimler kadar önemli olduğunu söyleyebilirim. Gençler, okumalılar, dinlemeliler, tecrübeli insanlardan beslenmeliler' dedi. NFT SANAT SEKTÖRÜNÜ BÜYÜTECEK

NFT işine girdiğini söyleyen Keçili, 'NFT bir süredir olan bir şey ama pandemiyle dijital çağa yuvarlanarak girdiğimiz için hızlı ilerledi. Kendim artkolik olarak da NFT işine girdim. NFT değiştirilemez tokenlar. Sanal ortamda bazı sanat eserlerinin yaratılmasıdır. Bu blockchain teknolojiyle yapılıyor. Son dönemde birtakım sanat eserleri NFT'leştirilebiliyor. Onun dışına var olmayan bir şey de sanat ortamda yaratılıp NFT esermiş gibi satılıyor. İnanılmaz rekorlar kırıyor. Bu birazcık koleksiyonerliğin bir kolu diye bakıyorum. Çocukluğumuda oyun kartları toplamanın hazzı vardı. NFT'de bu çok yüksek. NFT kolikler var. Ben şöyle bakıyorum belki klasik resimlerin her biri NFT'ye çevrilmeyecek ama sanat sektörünün büyümesine çok yararı olacak diye bakıyorum. Yeni koleksiyonler sahibi olacağız, NFT ile sanat işine girecekler olacak Sektöre yararı olacak çok büyüyecek. Ama daha işin çok başındayız' diye konuştu.

'ÖĞRENMEK İÇİN ÇABA HARCAMALIYIZ'

Genç nüfusun yoğun olduğuna dikkat çeken Keçili, 'Dünya nüfusu çok hızlı büyüyor. Genç nüfus çok yoğun. Gençler bu işin içinde büyüyor. NFT işine yeni bir lisan öğrenmek gibi bakıyorum. İlk başlarda dinliyorsunuz neden bahsediliyor anlamıyorsunuz. İkinci toplantıda bir şeyler mantıklı gelmeye başlıyor. Üçüncü de ben bunu biliyorum oluyor ve gittikçe de daha çok öğreniyorsunuz. Gençler bunu çocukluktan öğrendi. Bizler orta yaş grubu bu işin içine geç girdi. Anne ve babalarımıza çok mantıklı gelmiyor. Herkesin öğrenmek için çaba harcaması gerekiyor diye düşünüyorum. NFT sanatı, dünyada daha geniş bir kitleye seyretme imkanı verecek. Çok geniş bir hedef kitle var ben tehlike olarak görmüyorum' ifadelerini kullandı.

'ÇOCUKLAR HER ŞEYİ AİLEDEN ÖĞRENİYOR'

Eğitin her yaşta önemli olduğunu vurgulayan Keçili, 'Doğduğunuz andan itibaren eğitiliyorsunuz. Çevreniz sizi eğitiyor. O çevre ne kadar doğru eğitirse o kadar doğru oluyorsunuz. Öğretmen çok önemli. Hayatta öyle insanlar var ki öğretmen hayatına dokunmuş mucizeler yaratmış. Sanatın eğitimin içinde olması ve eğitimin üniversiteden sonra bırakılmaması gerektiğini düşünüyorum. Çevre duyarlılığı, hayvanlar, doğa çok önemli. Çocuklarımıza bunu öğretmeliyiz. Çocuk her şeyi aileden öğreniyor. Anne ve baların çok bilinçli olması gerektiğini düşünüyorum. Cinsiyet eşitliği konusu çok önemli, kızlarıma, 'hayatta her an tek başınaymışsınız gibi ayaklarınızın üzerine basmanız gerekiyor' diyorum. Çok iyi eğitim alıp meslek sahibi olmaları gerektiğini düşünüyorum. Meslek sahibi olduktan sonra da kendilerini geliştirmelerini önemsiyorum. Hanımlar geleceğin erkek ve kadınlarını yetiştirecek, sorumluluğun farkında olmaları lazım? dedi.