Son Dakika Haberleri: Sancaktepe'de Soba Zehirlenmesi: 2 Çocuk Öldü (3) Çocukların Cenazelerin Çıkarılması

Sancaktepe'de Soba Zehirlenmesi: 2 Çocuk Öldü (3) Çocukların Cenazelerin Çıkarılması

39 dakika önce

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHASancaktepe'de sobadan sızan gazdan zehirlenen 2 çocuk ölürken anneleri hastaneye kaldırıldı.

Sancaktepe'de Soba Zehirlenmesi: 2 Çocuk Öldü (3) Çocukların Cenazelerin Çıkarılması, System.String[]
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR  - İstanbul DHA

Sancaktepe'de sobadan sızan gazdan zehirlenen 2 çocuk ölürken anneleri hastaneye kaldırıldı.

Sancaktepe Fatih Mahallesi Yakamoz sokaktaki evde oturan ailenin komşuları, Gülay Boyraz ve çocuklarından haber alamayınca pencereden içeriye girdi. Gülay Boyraz (38) ve çocukları Salih (10) ve Hayrünnisa (7)'yı hareketsiz yerde yatan komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri iki kardeşin öldüğünü belirledi. Anne Gülay Boyraz ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gülay Boyraz'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Baba Adem Boyraz'ın memleketleri Tokat'ta olduğu öğrenilirken acı haber üzerine eve gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Çocukların cesetleri incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 03:45 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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