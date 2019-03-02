Sancaktepe'de Soba Zehirlenmesi: 2 Çocuk Öldü (3) Çocukların Cenazelerin Çıkarılması
39 dakika önce
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHASancaktepe'de sobadan sızan gazdan zehirlenen 2 çocuk ölürken anneleri hastaneye kaldırıldı.
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul
DHA Sancaktepe
'de sobadan sızan gazdan zehirlenen 2 çocuk ölürken anneleri hastaneye kaldırıldı.
Sancaktepe Fatih Mahallesi
Yakamoz sokaktaki evde oturan ailenin komşuları, Gülay
Boyraz ve çocuklarından haber alamayınca pencereden içeriye girdi. Gülay Boyraz (38) ve çocukları Salih (10) ve Hayrünnisa (7)'yı hareketsiz yerde yatan komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri iki kardeşin öldüğünü belirledi. Anne
Gülay Boyraz ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gülay Boyraz'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Baba Adem Boyraz'ın memleketleri Tokat
'ta olduğu öğrenilirken acı haber üzerine eve gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Çocukların cesetleri incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu
Morguna kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 03:45 Kaynak: DHA
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