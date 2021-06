Sancar, HDP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Kapatma davasında savunmayı sadece bizim hukuk büromuz, avukatlarımız yazmayacaklar, çünkü bu dava sadece HDP'ye karşı açılmadı. Bu dava, Türkiye'de demokrasi mücadelesine, barış umuduna, özgürlük özlemine karşı açılmış bir davadır." dedi.

Sancar, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, geçen hafta Tunceli'de temaslarda bulunduklarını söyledi.

İçinden geçtikleri bu dönemin tekçi, baskıcı, inkarcı, kıyıcı zihniyetle eşitlik, adalet ve özgürlük isteyen zihniyet arasında mücadelenin final yılı olacağını savunan Sancar, "Finale doğru gidiyoruz. İşte bu final yılında başta Alevi canlarımız ve Kürt halkı olmak üzere bu ülkedeki tüm ezilenlerin mücadele ortaklığını pekiştirmek istiyoruz. Bu çağrımızı da her vesileyle yineliyoruz." diye konuştu.

"Çürüyen ve çürüten, her gün şiddet, yolsuzluk ve yoksulluk, adaletsizlik, talan, zulüm üreten bir yıkım sistemiyle karşı karşıya olduklarını" ifade eden Sancar, "Ortaya saçılanların haddi hesabı yok ama kime sorarsanız bunlar daha buz dağının görünen kısmı. Boğazına kadar yolsuzluğa, ranta, talana bulaşmış, kurumlardan medyasına, yargısından bürokrasisine varıncaya kadar her yeri bu kirlilik çarkının dişlisi haline getiren bir iktidar düzeni var ve bu düzeni besleyen bir sistem var bu ülkede. Biz, on yıllardır süren bu sistemi ve bu sistemin ürettiği en büyük canavarlardan olan bu mafyatik düzeni değiştirmek için mücadele ediyoruz." görüşünü paylaştı.

Sancar, bu sistemi ve onun ürünü olan "canavar iktidarı" değiştirecek olan şeyin güçlü bir toplumsal mücadele ve geniş bir demokrasi ittifakı olduğunu dile getirerek, HDP'nin bunun öncülüğüne talip olduğunu belirtti. Mithat Sancar, "HDP'ye saldırıyorlar, saldırmaya devam edecekler. Bu iktidarın korkusu büyüktür. Boyun eğmeyen, bütün baskılara rağmen yürüyüşüne devam eden HDP, iktidarın kimyasını bozmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Demokrasi ittifakını sadece seçimlere odaklı bir çağrı, mesele olarak görmediklerini defalarca söylediklerini anımsatan Sancar, "Evet, seçimler önemsiz değil, hatta çok önemli ama her şeyi seçimde halledeceğini düşünerek, bugünün mücadele gereklerini yerine getirmeksizin oturup seyretmek ve boş sözler üretmekle bu düzen değişmez. Herkesin her an, her alanda yapacağı bir şey vardır. İşte 24 Haziran'da gerçekleşen Demokrasi Konferansı bunun güzel bir örneğidir." ifadesini kullandı.

"Programımızı yakında sözcülerimiz kamuoyuna açıklayacaklar"

Bundan sonra yürüyüşlerinin her aşamasını Türkiye'nin ezilenleriyle, dışlananlarıyla, emekçileriyle, halklarıyla bir araya gelerek belirleyeceklerini kaydeden Sancar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Halk buluşmaları, Dersim'deki gibi toplantılar gerçekleştireceğiz. Programımızı yakında sözcülerimiz kamuoyuna açıklayacaklar. Doğası talan edilen köylülerle buluşacağız. Onlardan fikir, yol isteyeceğiz. Kapatma davasını nasıl yürüteceğimizi Türkiye'nin demokrat, vicdanlı hukukçularına sorarak belirleyeceğiz. Kapatma davasında savunmayı sadece bizim hukuk büromuz, avukatlarımız yazmayacaklar, çünkü bu dava sadece HDP'ye karşı açılmadı. Bu dava, Türkiye'de demokrasi mücadelesine, barış umuduna, özgürlük özlemine karşı açılmış bir davadır. Bu sistemin ve bu sistemden yararlanan şu kirli, mafyatik iktidar düzeninin devamını sağlamak, ona karşı mücadeleyi engellemek için açılmış bir davadır. O nedenle diyoruz ki sadece bizim işimiz olarak göremeyiz bu davayı. O nedenle İstanbul'da dün Türkiye'nin önde gelen demokrat hukukçularıyla bir araya geldik, onlarla konuştuk, onlardan fikir aldık ve çalışma grupları oluşturduk. Savunmayı da mahkeme salonlarında okumak için yazmayacağız. Bu savunma, sadece bir hukuki savunma olmayacak. Bu savunmayı, hukuk yoluyla demokrasi mücadelesinin gelecekte parlak bir belgesi olacak şekilde hazırlayacağız."

İddianameyi de çürüteceklerini dile getiren Sancar, "O zor iş değil, zaten bu iddianame çürük. Bu iddianameyi çürütmek için uzun uzun uğraşmamıza gerek yok. Yine de işimizi ciddiye alıyoruz." dedi.

Partilerinin, şiddetle ilişkili olmakla da itham edildiğini hatırlatan Sancar "Nasıl bir kara ironi diyeceğim ama insanın bu kadar ciddi rezillik karşısında tebessüm etmesi de kolay olmuyor. Kurdukları sistemin kendisi baştan aşağı şiddet üretiyor. Asıl şiddet odağı olan, bu iktidarın kendisidir." görüşünü savundu.

HDP İzmir İl Başkanlığına düzenlenen saldırıda, Deniz Poyraz'ın hayatını kaybettiğini anımsatan Sancar, katilin nefret siyasetiyle, Kürt düşmanı politikayla ilişkili olan, korunan, kollanan, yol verilen ve örgütlenen kişi olduğunu kaydetti.

Sancar, "Hafta sonu İstanbul'da gerçekleşen onur yürüyüşüne de polis vahşice saldırdı. Şiddetin en ağırını, pervasızını uyguladı. Bir gazetecinin boynuna basarak öldürmeye teşebbüs etti. George Floyd örneği hala hafızalardayken bundan bile ürkmeyen, pervasız bir şiddet aygıtı ürettiler. Şiddet, İçişleri Bakanlığının sözcülerinin çıkıp da açıkça savundukları bu şeydir işte." diye konuştu.

HDP'ye açılan kapatma davasının "korku ve korkaklık davası" olduğunu ileri süren Sancar, "Korktukları için açtıkları davadır. Sonuç, mahkeme kararı ne olursa olsun HDP, fikriyatıyla ve halkların ortak mücadelesiyle her gün yeniden bu düzene karşı mücadeleyi sürdürecek. Eğer hesap seçimse inanın kapatsanız da seçimlerde ülkenin geleceğini belirleyecek gücünü sonuna kadar ortaya koymanın yolunu yaratacaktır. O yolu kapayabileceğinizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Elimizde bir tek toplu iğne bile kalsa o toplu iğnelerle yeni yol açacağız." sözlerini sarf etti.