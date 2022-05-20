Şanghay İşbirliği Örgütü Spor Bakanları Özbekistan'da toplandı - Son Dakika
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Şanghay İşbirliği Örgütü Spor Bakanları Özbekistan'da toplandı

20.05.2022 13:04
Şanghay İşbirliği Örgütü Spor Bakanları Özbekistan'da toplandı

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Spor Bakanları Toplantısı Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlendi.

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Spor Bakanları Toplantısı Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlendi.

Özbekistan Sporu Geliştirme Bakanı Adham İkramov'un ev sahipliğinde yapılan toplantıya örgüte üye Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Pakistan ve Hindistan'ın spor bakanları ve üst düzey yöneticileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan ŞİÖ Genel Sekreteri Jang Min, sporun ülkeler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesinde ve ülkelerin tanıtılmasında önemli rol oynadığını kaydetti.

Örgüte üye ülkeler arasında farklı spor etkinliklerinin yapılması ve bu ülkelere özgü geleneksel spor oyunlarının geliştirilmesi gerektiğini belirten Min, ayrıca sporun siyasileştirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Özbekistan Sporu Geliştirme Bakanı İkramov da hükümetin sporun geliştirilmesine ayrıca önem verdiğini ifade ederek bu çerçevede örgüte üye ülkeler arasında spor alanındaki iş birliğini geliştirmek istediklerini belirtti.

Örgüte üye ülkelerde sporun geliştirilmesinde iş birliği yapma, spor malzemeleri ve kıyafetleri üretimine yönelik ortak projeleri hayata geçirme meselelerinin ele alındığı toplantıda ayrıca 2025'te Özbekistan'da yapılacak Asya Gençlik Oyunları'nın düzenleneceği Olimpiyat Köyü'nün tanıtımı da yapıldı.

Toplantının sonunda bakanlar tarafından "Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye ülkeler hükümetleri arasında 2022-2024 yıllarında spor alanında iş birliğinin geliştirilmesine ilişkin" eylem planı görüşülerek kabul edildi.

Toplantıda ŞİÖ Spor Bakanları, bir sonraki toplantının 2023'te Hindistan'da yapılması konusunda mutabık kaldı.???????

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Kaynak: AA

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