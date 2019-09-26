Şanghay İşbirliği Örgütü ülkelerinde 360 olası terör eylemi önlendi

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ülkelerinde geçen yıl 360 olası terör eyleminin önlendiği bildirildi.



Çin, Rusya, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Pakistan ve Hindistan'ın üye olduğu ŞİÖ Genel Sekreteri Vladimir Narov, BM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, terör ve ilgili tehditlerle mücadelenin ŞİÖ'nün kuruluşundan bu yana faaliyetinin esas önceliklerden olduğunu kaydetti.

Örgütün terör, terörizmin mali kaynakları ve yasa dışı silah kaçakçılığıyla mücadele konularında önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten Narov, ŞİÖ Bölgesel Terörle Mücadele Yapısı'nın çok etkili çalıştığını söyledi.

ŞİÖ Bölgesel Terörle Mücadele Yapısı'nın koordinasyonunda geçen yıl örgüte üye ülkelerde 360 olası terör eyleminin önlendiği bilgisini paylaşan Narov, bu çerçevede aynı yıl 80'dan fazla terör örgütü hücre yapılanmasının çökertildiğini, 10 terör elebaşısı ile 67 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiğini vurguladı.

ŞİÖ'ye Çin, Rusya, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Pakistan ve Hindistan üye bulunuyor. ŞİÖ bünyesinde terörle mücadeleyi amaçlayan ve ofisi Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bulunan Bölgesel Terörle Mücadele Yapısı faaliyet gösteriyor.