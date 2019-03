Sanko Sanat Galerisinde Sergi

İzmirli Ressam Sema Barlas, Sanko Sanat Galerisinde "Suretler" temalı 16. kişisel resim sergisini açtı.

Çocukluğundan bu yana resim yaptığını belirten Barlas, "Annemin de ressam olmasından dolayı çocukluğumdan bu yana resme olan ilgim tetiklendi. Resim yapmamı ailem çok destekledi. Eğitimini almamla da resim serüvenim devam etti" dedi.



Kanada'da Güzel Sanatlar Lisesini bitirdiğini kaydeden Barlas, "Kanada'da resimle ilgili bir program bitirdim. Sonra Türkiye'ye dönüş yaptım. İlk yıllarımda resimle ilgili fazla bir şey yapamadım. Sonrasında ise evde sürekli resim yaptım ve işimi profesyonelliğe döktüm. Kızım Demet Barlas Dayıda ressamdır" ifadelerini kullandı.



Barlas, Alman ressamlardan etkilendiğini, dışavurumcu ve figüratif resim yapan sanatçıları çok beğendiğini söyledi.



İzmir Güzelyalı'daki atölyesinde sanat çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Barlas, yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda kişisel sergisinin yanı sıra, birçok yarışmalı ve karma sergiye katıldığına vurgu yaptı.



"Resim yaparken hipnoz oluyorum"



"Figüratif resimler ilgimi çekiyor. Ama soyut resimleri de seviyorum. Resim benim her şeyim. Hayatım, yaşam şeklim" diyen Barlas, "Tuval üzerine akrilik boya tekniği kullanarak resimlerimi yapıyorum. Benim çalışmalarım insan. İnsan halleri bana ilham veriyor. İyi bir izleyiciyim. Duygularını tuvale aktarıyorum. Ben çok iyi konuşamam ancak beni resimlerimden anlasınlar istiyorum. Resim yaparken hipnoz oluyorum. Beni alıp götürüyor ve kendiliğinden çıkıyor her şey ortaya. Yani hiçbir şeyi planlayarak yapmıyorum. Artık resmin gidişatına göre davranıyorum. Bazen planladığım da oluyor. Kendi hayal gücümle o planı birleştiriyorum" şeklinde konuştu.



Sanat, teknoloji ile birlikte büyük bir gelişme gösterdi



Türkiye'de belli bir kısmın sanata değer verdiğini kaydeden Barlas, "Sanat, teknoloji ile birlikte büyük bir gelişme gösterdi. Bugünün teknolojisiyle üzerine kattığımız çok daha şeyler var. Bu işi yapan sanatçıların farkındalıkları git gide artıyor ve günümüz teknolojisini çok iyi kullanıyorlar. Teknolojiyi eserlerime ilgi duyan, doğru kitlelere ulaşacak en iyi araçlardan biri olarak görüyorum. Bu nedenle oluşturduğum www.semabarlas.com web sitemle çok daha fazla kitlelere eserlerimi sunma imkanı buluyorum. Bu sergideki 'Suretler' temalı sergimi eş zamanlı olarak web sitemden de yayınlayarak sanatseverlerin beğenisine sunuyorum" diye konuştu.



Galerinin 15 yıldır sanatçıların buluşma noktası olduğunu ve şimdiye kadar 300'e yakın sergi açıldığını anımsatan Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Üyesi Murat Köylüoğlu ise Türkiye genelinde önemi bilinen bir galeri olduklarını ve bu anlamda çok mesafe kat ettiklerinin altını çizdi. Sergi açılışına, daha önce" Sanko Sanat Galerisinde sergi açan ve sanatçının arkadaşları olan ressam ClaudiaSchmidt Üzelgeçici ve Mustafa Üzelgeçici ile Ezgi Yüksel ve Reyhan Abacıoğlu, Sanko Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, Sanko Park AVM Müdürü Niyazi Büyükaksu, Sanko Park AVM İşletme Müdürü Taner Neng, sanatçılar ve sanatseverler katıldı. Konuşmalardan sonra Sanko Park AVM Müdürü Niyazi Büyükaksu, SANKO Holding tarafından bastırılan ve Gaziantep Arkeoloji Müzesinin bilimsel yayını olan "Belkıs Zeugma ve Mozaikleri" isimli bilimsel yayını, sanatçı Sema Barlas'a hediye etti. Barlas'ın 26 eserinin yer aldığı sergisi Sanko Sanat Galerisinde, 19 Nisan'a kadar her gün 10.00 - 22.00 saatleri arasında gezilebilecek. - GAZİANTEP

