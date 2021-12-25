Şanlıurfa'da fiyat denetimleri yapıldı - Son Dakika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından fiyat denetimi gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tüketici Zabıta Birimi ekipleri, döviz kurundaki düşüşün ardından fiyat indirimine yönelik başlattığı denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, turistlerin uğrak yeri olan Balıklıgöl Yerleşkesinde gıda ürünleri ile çay ve kahve satışı yapan iş yerlerinde denetimler yaptı.

Yapılan kontrollerde özellikle çay ve kahve ürünlerinde yüzde 20-30 arasında düşüş olduğu belirlendi.

İş yeri sahiplerini fiyat etiketi bulundurmaları yönünde uyaran zabıta ekipleri, fiyat etiketi takmayan 7 iş yerine ise ceza uyguladı.

Semt pazarlarını da denetleyen zabıta ekipleri, fiyat etiketi takmayan 13 pazarcıya cezai işlem uyguladı.