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Şanlıurfa'da fıstık hasadına başlandı

1 saat önce

Türkiye'nin en fazla Antep fıstığı üretilen illerinden Şanlıurfa'da hasat başladı.

Şanlıurfa'da fıstık hasadına başlandı, System.String[]

Türkiye'nin en fazla Antep fıstığı üretilen illerinden Şanlıurfa'da hasat başladı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kırkpınar Mahallesi'ndeki bir bahçede düzenlenen hasat etkinliğinde üreticiler, dallardaki bir birinden güzel ve lezzetli fıstıkları topladı.

İşçilerle birlikte fıstık toplayan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, burada yaptığı konuşmada, fıstığın, Şanlıurfa'da koruma altında bulunan Tek Tek Dağları Milli Parkı içindeki alanlardan bölgeye yayıldığını söyledi.

Türkiye'de en fazla Antep fıstığı ağacının Şanlıurfa'da bulunduğunu belirten Beyazgül, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa'da üretilen fıstık 'Keten Köyneği' fıstığı diye bilinir ve bu fıstıklar daha olgun, daha lezzetli, çatlağı daha fazla ve dışı ipek gibidir. Şanlıurfa'nın Bozova, Birecik ve Halfeti ilçeleri bir orman şeklinde fıstık ağaçlarıyla doludur. Türkiye'de en çok fıstık üreten şehir Şanlıurfa'dır. Bu nedenle fıstık sanayimiz ve fıstık paketlememiz gelişmiştir. Fıstığı ağacında görmek ve toplamak isteyenleri Şanlıurfa'ya davet ediyoruz."

Şanlıurfa, Gaziantep, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 12:26 Kaynak: AA
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