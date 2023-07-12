Kızını üzerine döktüğü tinerle ateşe vererek hayattan koparan babaya, ağırlaştırılmış müebbet verildi - Son Dakika
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Kızını üzerine döktüğü tinerle ateşe vererek hayattan koparan babaya, ağırlaştırılmış müebbet verildi

12.07.2023 13:21

Şanlıurfa'da Filistin uyruklu baba Mohammad Dwla, 13 yaşındaki kızı Amara Dwla'yı üstüne tiner döküp yakarak öldürdü. Şanlıurfa 1. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığı 'Canavarca hisle tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Sanık Dwla, mahkemede pişman olduğunu ifade etti.

2021 yılında Şanlıurfa'da 13 yaşındaki kızını üstüne tiner döküp yakarak öldüren Filistin uyruklu baba Mohammad Dwla'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi. Mahkeme ceza için herhangi bir indirim uygulamadı.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Şanlıurfa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Filistin uyruklu Mohammad Dwla ile taraf avukatları katıldı. Karar öncesi son savunmasını yapan sanık Dwla, 13 yaşındaki kızı Amara Dwla'nın yaşam hakkını sonlandırdığı için pişman olduğunu, mahkemenin vereceği karara saygılı olduğunu ifade etti.

İNDİRİM UYGULANMADI

Mahkeme heyeti, sanığı "Canavarca hisle tasarlayarak adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Heyet, sanığın cezasında herhangi bir indirim uygulamadı.

Kızını üstüne tiner dökerek yakıp öldüren babaya, ağırlaştırılmış müebbet verildi

NE OLMUŞTU?

Şanlıurfa'da üzerine 3 Eylül 2021'de dökülen tinerin alev almasıyla ağır yaralanan Filistin uyruklu 13 yaşındaki Amara Dwla, kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı. Olayla ilgili yürütülen geniş çaplı soruşturma sonucu, banyoda üzerine tiner döktüğü kızını yakarak öldürdüğü anlaşılan baba Mohammad Dwla tutuklanmıştı.

Kızını üstüne tiner dökerek yakıp öldüren babaya, ağırlaştırılmış müebbet verildi
Kaynak: AA
YORUMLAR (4)
  • Zafer El: şu idam bir an önce gündeme gelsin artık yeter insanların Sabri kalmadı vahşetin sınırlarını zorluyorlar cezalar yetersiz kalıyor müebbet çözüm değil ölen öldüğü ile kalmasın cezası verilmeyen her suçun kanun koyucular üzerinde vebali kalır kısaca hatırlatma Cevap Yaz 23 1 Yayından Kaldır
  • mücahid: idam nerede ya??belliki bu adam delirmiş,tedavisi olmaz bunun!!kim besleyecek miletin vergisiyle bunu??önüne geleni,katili,teroristi ülkeye aldınız,kim bunların sorumlusu?? Cevap Yaz 41 0 Yayından Kaldır
  • Paravan Hesap: Ülkede hangi ülkenin vatandaşını ararsan burada. O babaya kısasa kısas uygulanması gerek. Cevap Yaz 100 0 Yayından Kaldır
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Şanlıurfa, Filistin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kızını üzerine döktüğü tinerle ateşe vererek hayattan koparan babaya, ağırlaştırılmış müebbet verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kızını üzerine döktüğü tinerle ateşe vererek hayattan koparan babaya, ağırlaştırılmış müebbet verildi - Son Dakika
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